Tadej Pogacar heeft zaterdag op indrukwekkende wijze Strade Bianche op zijn naam geschreven. De Sloveen bekroonde een solo van maar liefst 50 kilometer met de overwinning in de Italiaanse eendagsklassieker.

De 23-jarige Pogacar ging op de achtste grindstrook in de aanval en sloeg al snel een gat met concurrentie. Binnen enkele kilometers had hij een minuut voorsprong en die bouwde hij steeds verder uit. Kasper Asgreen en Alejandro Valverde gingen nog in de achtervolging, maar konden het verschil niet meer goedmaken.

Voor Pogacar was het zijn vierde overwinning van het seizoen. Afgelopen maand won hij twee etappes en het eindklassement in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig jaar schreef de tweevoudig Tour-winnaar ook al de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam.

Pogacar is de opvolger van Mathieu van der Poel, die vorig jaar als eerste Nederlandse man Strade Bianche won. Van der Poel deed dit jaar niet mee, net als de niet volledig fitte Tom Dumoulin.

De koers werd ontsierd door een massale valpartij op zo'n 100 kilometer van de streep. Daarbij sloeg Julian Alaphilippe over de kop, maar stapte de wereldkampioen even later weer op de fiets. Onder anderen Tiesj Benoot (de winnaar van 2018), Michael Matthews en Victor Campenaerts moesten wel opgeven.