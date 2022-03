Tadej Pogacar heeft zaterdag op indrukwekkende wijze Strade Bianche op zijn naam geschreven. De Sloveen bekroonde een solo van maar liefst 50 kilometer met de overwinning in de Italiaanse eendagsklassieker.

De 23-jarige Pogacar ging op de achtste gravelstrook in de aanval en sloeg al snel een gat met concurrentie. Binnen enkele kilometers had hij een minuut voorsprong en die bouwde hij steeds verder uit.

Op de Piazza del Campo in finishplaats Siena had Pogacar 37 seconden over op nummer twee Alejandro Valverde, die samen met Kasper Asgreen in de achtervolging was gegaan. Asgreen kwam op 46 seconden als derde over de finish.

Voor Pogacar was het zijn vierde overwinning van het seizoen. Afgelopen maand won hij twee etappes en het eindklassement in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig jaar schreef de tweevoudig Tour-winnaar ook al de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam.

Pogacar is de opvolger van Mathieu van der Poel, die vorig jaar als eerste Nederlandse man Strade Bianche won. Van der Poel deed dit jaar niet mee, net als de niet volledig fitte Tom Dumoulin.

De koers werd ontsierd door een massale valpartij op zo'n 100 kilometer van de streep. Daarbij sloeg Julian Alaphilippe over de kop, maar stapte de wereldkampioen even later weer op de fiets. Onder anderen Tiesj Benoot (de winnaar van 2018) en Michael Matthews moesten wel opgeven.

De Strade Bianche voor mannen ging over 184 kilometer van en naar Siena. Onderweg kwam het peloton elf gravelstroken, waar de Italiaanse koers bekend om staat, tegen.

Op 100 kilometer van de finish ging het in het peloton flink mis op een van die onverharde wegen. Een renner van Alpecin-Fenix schoof weg, waarna Alaphilippe over de kop sloeg en een groot deel van het peloton ten val kwam.

Onder anderen oud-winnaar Benoot, Matthews en Victor Campenaerts moesten hierdoor opgeven. Alaphilippe kon wel verder, maar moest samen met Alejandro Valverde, Richard Carapaz en Matej Mohoric in de achtervolging. Op 76 kilometer van de finish vonden zij weer de aansluiting met het peloton.

Op dat moment was Taco van der Hoorn samen met vier andere renners overgebleven van een vroege vlucht van negen man. De vluchters werden op de achtste gravelstrook ingerekend en kort daarna ging Pogacar in de aanval.

De kopman van UAE Emirates nam al snel een minuut voorsprong op de eenzame achtervolger Carlos Rodríguez en het peloton. Die marge werd langzaam groter en gaf hij niet meer uit handen. Asgreen en Valverde gingen in de finale nog op jacht, maar ook zij konden het gat niet meer dichten. Pogacar vierde zijn zege op 1 kilometer van de finish al door een supporter met een Sloveense vlag een high five te geven en boekte zijn vierde overwinning van het seizoen.