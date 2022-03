Annemiek van Vleuten heeft zaterdag net naast de zege gegrepen in Strade Bianche. De Nederlandse werd in een zinderende finale van de Italiaanse eendagsklassieker afgetroefd door de Belgische Lotte Kopecky.

De 39-jarige Van Vleuten sprong op de steile heuvel naar de finishplaats Piazza del Campo in Siena weg uit een groep van zo'n dertig renners, nadat ze eerder in de finale al vergeefs had geprobeerd weg te komen uit het peloton. Kopecky was de enige die de kopvrouw van Movistar kon volgen, waarna zich een fraai gevecht om de zege ontspon.

Van Vleuten probeerde de Belgische kampioene op de weg te lossen, maar slaagde daar niet in. Vervolgens nam Kopecky het initiatief over en stuurde Van Vleuten in de laatste steile bochten een paar keer verkeerd in. Daardoor kon Kopecky onbedreigd naar de zege sprinten.

Voor Kopecky is het de eerste zege van het seizoen. Vorige week won Van Vleuten nog op indrukwekkende wijze de Omloop Het Nieuwsblad, die wordt beschouwd als de openingswedstrijd van het voorjaar. De Nederlandse deed dat door in een lange sprint van zo'n 500 meter haar landgenote Demi Vollering te snel af te zijn.

Marianne Vos en Chantal van den Broek-Blaak konden geen rol van betekenis spelen in de finale van Strade Bianche. Vos eindigde als zevende op 29 seconden van Kopecky, terwijl Van den Broek-Blaak, de winnares van vorig jaar, zestiende werd. Met Shirin van Anrooij als nummer negen telde de top tien drie Nederlanders.

Strade Bianche leverde mooie plaatjes op. Strade Bianche leverde mooie plaatjes op. Foto: Getty Images

Weinig spektakel in openingsfase

De Strade Bianche voor vrouwen voerde de rensters over 136 kilometer, met de Italiaanse stad Siena als start- en finishplaats. Onderweg kwam het peloton acht gravelstroken tegen. De Italiaanse eendagsklassieker staat bekend om de onverharde stroken.

Na 10 kilometer koers kwam de vlucht van de dag tot stand. Rebecca Koerner uit Denemarken sprong als eerste weg uit het peloton en kreeg niet veel later gezelschap van de Amerikaanse Emily Newsom. Lang bleven ze samen echter niet vooruit. Op de derde gravelstrook, op 95 kilometer van de streep, ging Newsom er alleen vandoor.

Newsom handhaafde lange tijd een voorsprong van drie minuten op het peloton, dat weinig aanstalten maakte om de Amerikaanse terug te halen. Pas op 60 kilometer van de streep kwam de grote groep wat dichterbij, waarna Newsom volledig instortte. Met nog 50 kilometer te gaan was een samensmelting een feit.

Annemiek van Vleuten was net niet sterk genoeg om naar de zege te rijden. Annemiek van Vleuten was net niet sterk genoeg om naar de zege te rijden. Foto: Getty Images

Zinderende finale met veel demarrages

Daarna werd het onrustig in het peloton, dat ook nog eens in verschillende stukken brak door de straffe wind. Verschillende rensters probeerden daarna te demarreren, maar niemand bleef lang weg.

Vlak voor het opdraaien van de zevende gravelstrook stak Kopecky het lont in het kruitvat, waarna Van Vleuten zich voor het eerst van voren liet zien. Met onder anderen Vos in haar wiel vond ze de aansluiting bij de Belgisch kampioene, waardoor een elitegroepje van zo'n twintig rensters in de finale streed om de zege.

Met de laatste grindstrook La Tolfe in het verschiet probeerde Van den Broek-Blaak weg te komen uit het peloton, maar de winnares van vorig jaar werd op de gravelweg bijgehaald door Van Vleuten. Laatstgenoemde nam vervolgens het initiatief en hield er een verschroeiend tempo op na. Alleen Kopecky kon volgen.

De Belgische weigerde in de resterende 14 kilometer over te nemen van Van Vleuten, omdat in de achtervolgende groep verschillende ploeggenoten van SD Worx reden. Van Vleuten liet het vervolgens lopen, waarna ze werden ingerekend.

Met nog een paar kilometer te gaan stokte het tempo in de groep, waardoor verschillende rensters konden terugkeren en zo'n dertig rensters op de steile slotklim om de zege streden. Daar leek Van Vleuten met een demarrage de zege naar zich toe te trekken, maar Kopecky bleek de sterkste vrouw in koers.