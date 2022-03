Bondscoach Fulco van Gulik van de Nederlandse baanwielrenners heeft tijdelijk zijn werk neergelegd. De 42-jarige oud-renner was in december betrokken bij de val waarbij Amy Pieters zwaargewond raakte.

"Amy is samen met Fulco gevallen, ze kwamen met elkaar in aanraking", zegt Jan van Veen, de hoofdcoach van de KNWU, zaterdag tegen de NOS. Het is nog niet duidelijk wanneer Van Gulik zijn werk weer kan oppakken.

Volgens Van Veen kwam de val van Van Gulik niet eerder naar buiten, "omdat het hier secundair gaat om de aanwezigen bij het ongeval en primair om de vriend en familie van Amy."

Van Gulik kwam vorig jaar december samen met Pieters ten val tijdens een wegtraining in het Spaanse Calpe. De dertigjarige Pieters liep door de val ernstig hersenletsel op en ligt nog altijd in coma in een Nederlands ziekenhuis.

De KNWU zoekt intern naar een oplossing om de absentie van Van Gulik op te vangen en heeft sprintcoach Mehdi Kordi belast met de voorbereidingen op de eerste wedstrijden om de Nations Cup in april in Glasgow.

Van Gulik had sinds het najaar van 2021 de elitebaanwielrenners voor de duuronderdelen onder zijn hoede.