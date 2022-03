Pavel Sivakov heeft van de internationale wielerunie (UCI) goedkeuring gekregen om voortaan onder de Franse vlag deel te nemen aan internationale wedstrijden. De renner van INEOS Grenadiers kwam in het verleden uit voor Rusland, het land van zijn ouders.

"Ik wilde al een tijdje Frans staatsburger worden en had het verzoek ingediend bij de UCI, maar vanwege wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt, wilde ik dit versnellen", doelt de 24-jarige Sivakov op de Russische invasie in Oekraïne.

De nationaliteitswijziging van Sivakov komt niet uit de lucht vallen. De renner, die over twee paspoorten bezit, dacht er na zijn eerste en vooralsnog enige deelname aan de Tour de France in 2020 al openlijk over na om onder de Franse vlag te rijden.

"Ik ben geboren in Italië en verhuisde naar Frankrijk toen ik een jaar oud was", aldus Sivakov. "Ik groeide op in Frankrijk en werd daar verliefd op de fiets. Het voelt als mijn thuis."

"Ik wil de UCI en INEOS bedanken voor de steun in dit proces. Dat ik mag koersen onder de Franse vlag maakt me enorm gelukkig. Het is dan ook een droom om namens dat land op de Olympische Spelen van 2024 te staan."

Pavel Sivakov tijdens de Tour de France in 2020 Pavel Sivakov tijdens de Tour de France in 2020 Foto: Getty Images

Sivakov sprak zich uit tegen oorlog

Als renner van het Britse INEOS had Sivakov in principe als Rus kunnen blijven koersen. De UCI heeft besloten dat renners uit Rusland of Belarus mogen blijven deelnemen aan koersen. De nationale ploegen van Rusland en Belarus zijn echter niet meer welkom bij wedstrijden, in alle wielerdisciplines.

Sivakov sprak zich recentelijk als Rus uit tegen de oorlog in Oekraïne. "Ten eerste kan ik haast niet bevatten wat er momenteel gebeurt in Oekraïne. Mijn gedachten zijn bij alle mensen in Oekraïne", schreef hij op Twitter.

"Ten tweede wil ik dat mensen begrijpen dat de meeste Russen vrede willen en nooit hebben gevraagd om dit alles. Wij zouden geen doelwit van haatberichten moeten zijn vanwege onze afkomst."

Sivakov kende vorig jaar een moeizaam seizoen door de gevolgen van een val in de Tour de France van 2020. Hij moest opgeven in de Giro d'Italia en haalde pas tegen het einde van het seizoen zijn gebruikelijke niveau. Dit jaar heeft Sivakov de Tour de France op zijn programma staan.