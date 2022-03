Lennard Hofstede mag weer gaan koersen voor Jumbo-Visma. Doordat de renner zich niet tegen COVID-19 wilde laten vaccineren, besloot de Nederlandse wielerploeg hem enkele maanden niet in te zetten.

Doordat de coronamaatregelen in veel landen afgeschaald zijn, is de 27-jarige Hofstede per direct weer welkom bij Jumbo-Visma.

"We zitten momenteel in een andere fase van de pandemie dan aan het begin van het jaar", zegt sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma tegen Wielerflits. Door de afwijkende regels in verschillende landen en de strenge UCI-regels wilde Jumbo-Visma geen risico lopen door een ongevaccineerde renner mee te nemen.

"Met het oog op vaccinaties hadden wij een rechtlijnig medisch beleid. Dat was nog in de periode voor omikron", vertelt Zeeman, die benadrukt dat het in harmonie is verlopen. "We hebben altijd goed contact met Lennard en zijn management gehad en er is altijd begrip van beide zijdes geweest."

De renner uit het Zuid-Hollandse Poeldijk reed begin oktober zijn laatste koers. Doordat hij zich niet wilde laten vaccineren, miste Hofstede de winterse trainingskampen en de start van het nieuwe seizoen.

Vermoedelijk keert Hofstede op 23 maart bij Brugge-De Panne terug in het peloton. "Misschien wordt hij al eerder opgesteld, omdat we te maken hebben met een aantal blessures en coronabesmettingen", zegt Zeeman.

"Je ziet nu dat er nogal wat positieve gevallen na een rittenkoers zijn. Zo werden wij ermee geconfronteerd in de Ronde van Valencia en na de Ronde van de Algarve."