Matteo Trentin heeft dinsdag de 54e editie van Le Samyn gewonnen. De Italiaan was bij de opening van het wielerseizoen in Wallonië de snelste van een kopgroep.

De 32-jarige renner van UAE Emirates troefde na 209 kilometer in Dour de Fransman Hugo Hofstetter en de Belg Dries De Bondt af in een sprintje. Zij maakten deel uit van een kopgroep van acht, die het peloton in de Belgische semiklassieker net voorbleef.

"We hadden vooraf met de ploeg afgesproken dat we geen massasprint wilden", reageerde Trentin direct na de finish. "Want Fabio Jakobsen is hier en dat is een van de beste sprinters ter wereld. Het plan was om met een klein groepje naar de streep te rijden en dat is gelukt."

Voor Trentin is het zijn eerste zege van het seizoen. Afgelopen weekeinde eindigde hij zowel in de Omloop Het Nieuwsblad (zevende) als Kuurne-Brussel-Kuurne (negende) al wel in de top tien.

Trentin heeft daarmee zijn aantal overwinningen van vorig seizoen al geëvenaard. Toen zegevierde de Europees kampioen van 2018 en drievoudig ritwinnaar in de Tour de France alleen in de Trofeo Matteotti.

Bij de vrouwen ging de overwinning in Le Samyn naar de Deense Emma Norsgaard. Marjolein van 't Geloof was de beste Nederlandse. Zij finishte als zesde, één plaats voor Shirin van Anrooij.

