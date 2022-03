Apeldoorn mag in 2024 de EK baanwielrennen organiseren, zo heeft de Europese wielerbond UEC dinsdag bekendgemaakt. Het wordt de vierde keer dat de Gelderse stad gastheer is van de EK.

Het evenement vindt plaats van 14 tot en met 18 februari in het Omnisport. In 2011, 2013 en 2019 werd de EK ook al in Apeldoorn gehouden en in 2011 en 2018 trad de stad op als gastheer van de WK. De EK van 2022 wordt van 12 tot en met 16 augustus gehouden in München.

"De EK zullen in 2024 nog belangrijker dan normaal zijn, omdat de Olympische Spelen in Parijs vijf maanden later beginnen", zei UEC-voorzitter Enrico Della Casa dinsdag bij de bekendmaking van Apeldoorn als gaststad.

"De groeiende mediabelangstelling en de passie van het Nederlandse volk voor de sport waren twee factoren om het evenement in Apeldoorn te houden."

Nederland pakt in 2021 elf EK-medailles

Op de EK van vorig jaar, dat in het Zwitserse Grenchen werd gehouden, won Nederland liefst elf medailles, waaronder zeven gouden. Harrie Lavreysen (sprint), Jeffrey Hoogland (keirin, 1 kilometer tijdrit), Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip (koppelkoers), de teamsprinters bij de mannen en vrouwen en Shanne Braspennincx (sprint) kroonden zich in oktober tot Europees kampioen.

Apeldoorn kreeg de organisatierechten van de EK dinsdag toegewezen bij een digitale bijeenkomst van het UEC-bestuur.

Wegens de oorlog in Oekraïne mochten vicevoorzitter Aleksandr Gusyatnikov uit Rusland en bestuurslid Natallia Tsylinskaya uit Belarus niet deelnemen aan de bijeenkomst.