Zijn ploeggenoten van Quick-Step-Alpha Vinyl hadden zich al leeg gereden, maar ook zonder hulp in de laatste kilometers sprintte Fabio Jakobsen naar de winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarmee liet hij andermaal zien weer helemaal terug te zijn na het zware ongeluk van ruim anderhalf jaar geleden in Polen.

Het peloton moest in de Belgische semiklassieker lang en hard koersen om de massasprint af te dwingen. Pas in de laatste honderden meters werd een kopgroep met Taco van der Hoorn ingerekend.

"Het viel vanaf 100 kilometer voor de aankomst niet meer stil", zei Jakobsen tegen HLN. "We moesten iedereen in de ploeg gebruiken om überhaupt dichterbij de koplopers te komen."

Jakobsens ploeggenoten van 'the Wolfpack' reden zich in de laatste twintig kilometer helemaal leeg op kop van het peloton. Toen er met nog 2 kilometer te gaan geen helpers van Quick-Step meer over waren, leken de kansen van de Nederlandse sprinter voorbij.

Het was Trek-Segafredo dat het gaat naar de vluchters Van der Hoorn, Christophe Laporte en Jhonatan Narváez dicht reed in de laatste rechte lijn. "Ik heb die drie vluchters toen maar als lead-out gebruikt", zei Jakobsen.

"Ik ging mijn sprint aan op 300 meter van de meet en dook in hun slipstream. We hadden wind tegen, dus ik kon heel even van hen profiteren", analyseerde Jakobsen, die vroeg op kop kwam.

"Daarna was het kijken of ik het kon volhouden tot de streep. Ik voelde Caleb Ewan nog links van me komen en ik dacht dat hij meer snelheid had, gelukkig haalde ik het net." Jakobsen had een ruim een half wiel voorsprong op zijn Australische concurrent.

Jakobsen: 'Na regen komt zonneschijn'

Het was al de vijfde zege in het prille seizoen voor Jakobsen, die in het najaar met drie etappezeges en de puntentrui in de Vuelta a España al liet zien helemaal terug te zijn van zijn zware valpartij in de Ronde van Polen in 2020.

"Weet je, na regen komt zonneschijn", zei de renner uit het Gelderse Heukelum. "Deze wedstrijd staat bij sprinters hoog op het lijstje."

Maar Jakobsen relativeerde zijn persoonlijke succes al snel. Net als Wout van Aert een dag eerder in Omloop Het Nieuwsblad stond hij stil bij de oorlog in Oekraïne. "Als ik nu van mijn fiets stap ben ik deels blij omdat we verlost zijn van corona, maar dan denk ik aan Oekraïne en dat maakt me heel stil. Mijn gedachten zijn bij die mensen."