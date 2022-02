Fabio Jakobsen heeft zondag de Belgische semiklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint, nadat een kopgroep met Taco van der Hoorn op de valreep werd ingerekend.

Jakobsen won in een lange sprint met een wiellengte verschil van Caleb Ewan. Van der Hoorn, die de hele dag in de aanval reed, kwam nog als tiende over de streep.

Het is voor de 25-jarige Jakobsen al de vijfde zege in het prille seizoen. Eerder won hij twee etappes in zowel de Ronde van Valencia als de Ronde van de Algarve.

Vorig jaar liet Jakobsen met het winnen van drie etappes én de puntentrui in de Vuelta a España al zien weer helemaal terug te zijn na zijn zware valpartij in de Ronde van Polen in 2020, waarbij hij in coma belandde.

Dylan Groenewegen, die de valpartij in Polen veroorzaakte, was in 2018 de laatste Nederlandse winnaar in Kuurne. Jakobsen is de tiende Nederlandse winnaar van de Vlaamse koers.

YouTuber Tietema in vroege kopgroep

De 74e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne over 195 kilometer kende een onoverzichtelijk verloop. Er ontstond al vroeg een kopgroep met vier Nederlanders: Taco van der Hoorn, Wessel Krul, Julius van den Berg en YouTube-ster Bas Tietema, die voor het eerst een grote profkoers reed.

Het peloton hield het gat steeds klein en op 95 kilometer van de streep was Tietema de eerste die werd ingerekend. Al snel volgden veel andere vroege vluchters en gingen de grote namen zich steeds nadrukkelijker met de koers bemoeien.

Jumbo-Visma, dat zaterdag het klassieke voorjaar begon met een zege van Wout van Aert in Omloop Het Nieuwsblad, was zeer actief. Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonk en Christophe Laporte meldden zich namens de Nederlandse ploeg in een kopgroep die ontstond met nog 50 kilometer te gaan. Ook grote namen als Tom Pidcock, Kasper Asgreen en Matteo Trentin waren mee.

Bas Tietema op kop van de groep vroege vluchters. Foto: Getty Images

Van der Hoorn komt na lange vlucht net tekort

Met nog 15 kilometer te gaan reden Van der Hoorn (Intermarché), Laporte en Jhonatan Narváez (INEOS) weg bij de rest van de kopgroep. De voorsprong werd nooit meer dan twintig seconden, maar Quick-Step Alpha Vinyl had alle moeite om het gat dicht te krijgen voor sprinter Jakobsen.

Met nog 2 kilometer te gaan waren de knechten van Jakobsen leeg, maar enkele andere ploegen slaagden erin het gaatje met de drie vluchters op het laatste moment te dichten. Laporte kwam nog als achtste over de streep en Van der Hoorn werd op de tiende plek de tweede Nederlander in de daguitslag.