Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard heeft zondag de Drôme Classic gewonnen. In Spanje pakte veteraan Alejandro Valverde de eindzege in de Gran Camiño.

Vingegaard kwam in de Franse eendagskoers solo over de meet, met enkele seconden voorsprong op de Fransen Guillaume Martin en Benoît Cosnefroy. Wereldkampioen Julian Alaphilippe eindigde als vijfde.

Het was voor Vingegaard, die vorig jaar tweede werd in de Tour de France, zijn tweede koers van het jaar. Zaterdag eindigde de 25-jarige Deen als 33e in de Faun-Ardeche Classic, een andere Franse eendagswedstrijd.

Jumbo-Visma reed met een sterke ploeg in de Drôme Classic. Vingegaard kreeg steun van Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Sam Oomen en Gijs Leemreize.

Slotrit voor Oekraïner Padun, Valverde wint eindklassement

In de nieuwe vierdaagse koers Gran Camiño ging de slotetappe naar de Oekraïner Mark Padun. Hij was de beste in een tijdrit van 15 kilometer.

De 41-jarige Valverde werd derde in de tijdrit en stelde daarmee zijn eindzege veilig. De veteraan van Movistar nam de leiding over van de Canadees Michael Woods, die tiende werd in de chronorace.

Het is voor Valverde de 133e overwinning sinds hij in 2002 prof werd. De Spanjaard heeft aangekondigd aan het einde van dit jaar zijn loopbaan te beëindigen. Hij won in de Gran Camiño de derde etappe.