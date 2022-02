Wout van Aert vindt dat hij nog moet groeien richting de voorjaarsklassiekers in april, hoewel hij zaterdag al op indrukwekkende wijze Omloop Het Nieuwsblad won. De Belg van Jumbo-Visma reed weg in de finale en kwam solo over de meet.

"Qua koersintensiteit moet er toch nog wat bij komen. Ik was goed, maar voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heb ik nog wat meer nodig", zei Van Aert tegen Sporza.

De volgende wedstrijd van Van Aert wordt niet de Strade Bianche op 5 maart, die hij in 2020 won, maar de rittenkoers Parijs-Nice van 6 tot en met 13 maart. Daar hoopt hij weer beter worden te worden en ondertussen Jumbo-Visma-ploeggenoot Primoz Roglic aan succes te helpen.

"Dat wordt een zware, maar mooie koers. Daar moet ik een laatste stapje vooruitzetten. Met Primoz gaan we daar voor de eindzege. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen."

Het podium van Omloop Het Nieuwsblad. Het podium van Omloop Het Nieuwsblad. Foto: Getty Images

'Koers is de belangrijkste bijzaak ter wereld'

Bij Omloop Het Nieuwsblad, die Van Aert voor het eerst op zijn naam schreef, maakte hij het verschil op de Bosberg. Hij reed solo weg bij de concurrentie en in de laatste kilometers werd zijn voorsprong alleen maar groter.

"Aan de voet van de Bosberg valt het vaak wat stil. Bovenaan had ik een gaatje en toen ben ik uiteraard doorgegaan", vertelde Van Aert, die aan het einde van het interview uit zichzelf over de oorlog in Oekraïne begon.

"Ik wil nog één ding zeggen: koers is de belangrijkste bijzaak ter wereld, met de nadruk op bijzaak", benadrukte hij. "Het is gewoon waanzin dat een oorlog de dag van vandaag nog mogelijk is, en dan nog zo dichtbij. Voor wat het waard is, wil ik graag mijn steun uitspreken aan alle betrokkenen in Oekraïne."