Annemiek van Vleuten heeft voor de tweede keer in haar carrière Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Ondanks het vele kopwerk in de finale was de 39-jarige renster van Movistar zaterdag in de sprint te sterk voor Demi Vollering.

Lorena Wiebes won op een halve minuut de sprint van een achtervolgende groep en zorgde zo voor een volledig Nederlands podium. De Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo werd vierde.

Van Vleuten en Vollering maakten zich met zo'n 20 kilometer te gaan samen los van het peloton en reden naar een kopgroepje van vier toe, waar Ellen van Dijk deel van uitmaakte. Op de Bosberg, de laatste serieuze hindernis, probeerde Van Vleuten om er alleen vandoor te gaan.

Vollering slaagde er als enige in om zich in het wiel van de olympisch kampioene tijdrijden vast te bijten. Omdat de renster van SD Worx met de Belgische Lotte Kopecky en de Zwitserse Marlen Reusser twee ploeggenoten in de achtervolgende groep had zitten, deed ze in de laatste 10 kilometer geen kopwerk meer.

Na een paar pogingen om Vollering de kop op te dringen, besloot Van Vleuten in hoog tempo naar de finish te rijden en te gokken op haar sprint. Dat bleek een goede keuze te zijn, want in de straten van Ninove was ze net te snel voor haar veertien jaar jongere landgenote.

Demi Vollering bleef in de slotfase constant in het wiel van Annemiek van Vleuten. Foto: Getty Images

Van Vleuten won vorige week al in Valencia

Voor Van Vleuten is het de tweede keer dat ze de openingskoers van het Belgische wielerseizoen wint. Eerder lukte haar dat in 2020. Vorig jaar ging de overwinning naar Anna van der Breggen, die is gestopt met wielrennen en momenteel ploegleider is van Vollering bij SD Worx.

Van Vleuten begon vorige week haar wielerseizoen met de Wielerweek van Valencia, waar ze meteen de eindzege boekte. Het was haar eerste koers sinds ze in oktober haar bekken en schouder brak bij een val in Parijs-Roubaix.

Omloop Het Nieuwsblad maakt bij de vrouwen geen deel uit van de World Tour. Dit in tegenstelling tot bij de mannen, waar Wout van Aert zaterdag zegevierde.