Wout van Aert heeft zaterdag Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma, die vooraf al gold als topfavoriet, ging er op 13 kilometer van de meet vandoor en kwam in zijn eentje over de finish.

De 27-jarige Van Aert spurtte weg op de Bosberg en kwam met zo'n tien seconden voorsprong aan op de top. Hoewel zijn concurrenten hem lange tijd konden blijven zien, slaagde de Belgisch kampioen erin om zijn voorsprong te vergroten en solo over de finish te komen.



Achter Van Aert, die zaterdag zijn eerste wedstrijd van het seizoen reed, sprintte de Italiaan Sonny Colbrelli uit een klein groepje achtervolgers naar de tweede plek. Greg Van Avermaet completeerde de top drie en Mike Teunissen was op de 24e plek de beste Nederlander.

Van Aert is de opvolger van de Italiaan Davide Ballerini, die vorig jaar de sterkste was in een massasprint. Een jaar eerder was Van Aerts landgenoot Jasper Stuyven de winnaar.

Omloop Het Nieuwsblad is traditioneel de eerste koers van het Belgische wielerseizoen. Zondag staat Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma. Bij de vrouwen won Annemiek van Vleuten de Omloop.

Uitslag Omloop Het Nieuwsblad 1. Wout van Aert - 4:50.16

2. Sonny Colbrelli +0.22

3. Greg Van Avermaet +0.22

4. Oliver Naessen +0.22

5. Victor Campenaerts +0.22

6. Rasmus Tiller +0.22

7. Matteo Trentin +0.22

8. Andrea Pasqualon +0.22

9. Florian Sénéchal +0.22

10. Jasper Stuyven +0.22

Het podium van Omloop Het Nieuwsblad. Het podium van Omloop Het Nieuwsblad. Foto: Getty Images

Benoot rijdt eerst aansprekende koers voor Jumbo-Visma

Met 204 kilometer, negen kasseistroken en dertien hellingen wachtte de renners zaterdag een zware rit, al was het weer bij de start in Merelbeke zeer aangenaam. Al snel ontstond een kopgroep van zeven renners, zonder aansprekende namen. Jumbo-Visma - met ook aanwinst Tiesj Benoot - controleerde lange tijd in het peloton.

Met nog ruim 50 kilometer te gaan demarreerden de Belgen Florian Vermeersch en Loïc Vliegen uit het peloton en even later sloot de Zwitser Stefan Küng zich bij het tweetal aan. Vervolgens vonden de drie de aansluiting bij de zeven voorin.

Het gat tussen de koplopers en het peloton werd daarna steeds kleiner en met nog ruim 30 kilometer te gaan lieten de favorieten zich zien op de Berendries. Benoot ging als eerste aan en Van Aert, Jhonatan Narváez, Colbrelli en Tom Pidcock konden uiteindelijk volgen. Ze vonden de aansluiting bij de kopgroep.

Oliver Naesen op de Muur van Geraardsbergen. Oliver Naesen op de Muur van Geraardsbergen. Foto: Getty Images

Campenaerts en Naesen zijn kansloos tegen Van Aert

Uiteindelijk bleven voorin elf renners over richting de finale met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Benoot reed opnieuw weg en had op de Muur van Geraardsbergen een voorsprong van ongeveer twintig seconden, terwijl de andere renners werden ingerekend door het peloton. In de afdaling van de Muur van Geraardsbergen werd Benoot ook teruggepakt.

Met alleen nog de Bosberg voor de boeg gingen de Belgen Victor Campenaerts en Oliver Naesen in de aanval. Ze leken een goede kans te maken op de zege, tot de ontketende Van Aert zich losmaakte en iedereen achter zich liet.

Met een voorsprong van tien seconden begon hij aan de laatste 10 kilometer naar Ninove en dat gat werd alleen maar groter. Van Aert kwam met overmacht solo over de finish en won zo voor het eerst in zijn carrière Omloop Het Nieuwsblad.