Tadej Pogacar heeft zaterdag voor het tweede jaar op rij de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De Sloveen sloot de WorldTour-koers in stijl af door de 148 kilometer lange slotetappe met aankomst bergop op zijn naam te schrijven.

Adam Yates plaatste 3 kilometer voor de finish een aanval op de slotklim in een laatste poging om leider Pogacar van de eindzege af te kunnen houden. De kopman van UAE Team Emirates kon echter eenvoudig volgen. Pogacar schudde Yates in de slotmeters van zich af en kwam juichend over de finish op de Jebel Hafeet na een slotklim van 10,8 kilometer.

Vorig jaar ging de strijd om de eindzege in de Emiraten ook al tussen de 23-jarige Pogacar en de zes jaar oudere Yates. De renner van INEOS Grenadiers, in 2020 wél eindwinnaar, eindigde toen als tweede in het klassement, op 35 seconden van de Sloveen. De marge is nu 22 tellen.

Yates kwam in de zevende en laatste rit een seconde later over de finish dan Pogacar. Het podium werd gecompleteerd door de Spanjaard Pello Bilbao, die op vijf seconden van de Sloveense eindwinnaar finishte. Hij staat ook in het eindklassement op de derde plek.

Het peloton kreeg in de slotetappe een klim van 10,8 kilometer te verwerken. Het peloton kreeg in de slotetappe een klim van 10,8 kilometer te verwerken. Foto: Getty Images

Dumoulin moet lossen, Arensman beste Nederlander

Tom Dumoulin kon in de slotrit niet mee met de favorieten en moest vroeg lossen. Hij kwam 4 minuten en 41 seconden later dan Pogacar (als 43e) over de meet. De beste Nederlander was Team DSM-renner Thymen Arensman, die op de dertiende plek eindigde, op iets meer dan een minuut van Pogacar.

Door zijn overwinning in de slotrit eindigt Pogacar de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten met twee etappezegges. De tweevoudig Tour de France-winnaar schreef woensdag ook de enige andere bergrit op zijn naam.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten was de eerste WorldTour-koers van 2022. Dit weekend staan in België ook de eendagskoersen Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma.