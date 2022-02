Mathias Vacek heeft vrijdag verrassend de zesde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam geschreven. De Sloveen maakte in de vlakke rit van 180 kilometer met start en finish in Dubai deel uit van de vroege vlucht.

De negentienjarige Vacek wist met Johnatan Cañaveral, Pavel Kochetkov, Paul Lapeira, Dmitry Strakhov en Alessandro Tonelli vlak na de start uit het peloton weg te rijden. Cañaveral moest voortijdig lossen, maar de andere vijf vluchters bleven buiten bereik van de grote groep en mochten om de dagzege gaan strijden.

In de beslissende sprint toonde Vacek aan over de beste benen te beschikken. Het podium werd gecompleteerd door de Fransman Lapeira en de Rus Strakhov, ploeggenoot van Vacek bij de Russische ploeg Gazprom-RusVelo.

Gazprom komt deze week vooral negatief in het nieuws. Schalke 04 besloot de naam van het Russische aardgasbedrijf van het shirt te halen vanwege de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne.

De zesde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten had Dubai als start- en finishplaats. Foto: Getty Images

Pogacar als leider laatste etappe in

De sprint om des keizers baard werd gewonnen door de Belg Jasper Philipsen, die donderdag zijn tweede dagzege van deze week boekte. Hij kwam vijftien seconden na Vacek over de streep. Dylan Groenewegen eindigde achter Philipsen als zevende.

De leiding in het algemeen klassement is nog altijd in handen van Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE Team Emirates verdedigt zaterdag in de slotetappe een voorsprong van vier seconden op naaste belager Filippo Ganna, veertien seconden op Aleksandr Vlasov en zeventien tellen op Adam Yates.

In de zevende en laatste etappe wacht het peloton een vlakke rit met aankomst bergop. De slotklim is bijna 11 kilometer en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is de eerste WorldTour-koers van 2022.