Olav Kooij is er donderdag net niet in geslaagd de vijfde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam te schrijven. De Nederlander kwam na een vlakke rit van 182 kilometer als tweede over de streep, achter dagwinnaar Jasper Philipsen.

De 23-jarige Philipsen kwam in de absolute slotfase naar voren, pakte de koppositie en gaf die niet meer uit handen op Al Marjan Island. De twintigjarige Kooij drukte zijn wiel als tweede over de streep en de top drie werd gecompleteerd door de Ier Sam Bennett.

Het is de tweede overwinning voor Philipsen in deze editie van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Belg, leider in het puntenklassement, schreef ook de eerste etappe op zijn naam. In de tweede rit sprintte hij naar de tweede plek achter Mark Cavendish.

Cavendish speelde dit keer geen rol in de massasprint. Datzelfde gold voor Dylan Groenewegen, die van ver moest komen en te laat kwam om mee te doen om de ritzege. De renner van BikeExchange-Jayco kwam als elfde over de streep.

De leiding in het algemeen klassement is nog altijd in handen van Tadej Pogacar, die woensdag de vierde etappe op zijn naam schreef. De Sloveen heeft vier seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna en verdedigt veertien tellen op de nummer drie Aleksandr Vlasov.

In de zesde etappe op vrijdag zijn er opnieuw kansen voor sprinters, want dan staat er een vlakke rit 180 kilometer op het programma met start en finish in Dubai. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten wordt zaterdag afgesloten met een bergetappe.