Zevenvoudig olympisch kampioen baanwielrennen Jason Kenny heeft een punt achter zijn imposante loopbaan gezet. De succesvolste Britse olympiër aller tijden wordt coach bij de Britse bond.

"Een groot deel van mij zou het geweldig vinden om door te gaan tot Parijs (Spelen van 2024, red.) en ik ben een beetje verdrietig doordat ik dat niet doe", zegt de 33-jarige Kenny donderdag tegen BBC Sport.

"Maar de kans om als coach bij de Britse wielerbond aan de slag te gaan, doet zich de komende drie jaar misschien niet meer voor. Ik heb mijn kans gegrepen."

Kenny veroverde afgelopen zomer op de keirin de zevende olympische titel uit zijn loopbaan. Met de Britse ploeg pakte hij ook zilver op de teamsprint, achter de ongenaakbare Nederlandse formatie met Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg.

"Goud op de keirin in Tokio was heel speciaal voor me", aldus Kenny, die Lavreysen brons zag pakken. "Het was een geweldige race. Als ik er eentje zou moeten uitkiezen om mee te eindigen, dan was het deze. Dat heeft ook een rol gespeeld in mijn besluit om te stoppen."

Kenny pakte in totaal negen olympische medailles, meer dan welke Britse atleet dan ook. Kenny veroverde op de Spelen van 2012 in Londen liefst vier plakken, waaronder goud op de teamsprint en de sprint. Vier jaar later in Rio de Janeiro won hij olympische titels op de teamsprint, de sprint en de keirin.