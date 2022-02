Op 27-jarige leeftijd debuteert Bas Tietema zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne in een Europese voorjaarskoers. Daarmee komt er een droom uit voor het voormalige wielertalent, dat de laatste jaren vooral bekend werd als vrolijke YouTube-ster.

Natuurlijk, het hielp enorm dat hij een populair YouTube-account heeft om met de wielerploeg Bingoal Pauwels Sauzen WB in gesprek te komen. De ludieke video's waarin Tietema de afgelopen jaren allerlei challenges uitvoerde rond de Tour de France, leverden hem 126.000 volgers op. Een mooi marketingplatform voor de kleine Belgische formatie.

"Maar inmiddels heb ik het gevoel dat ik me dubbel zo hard moet bewijzen", zegt Tietema tegen NU.nl. "Een beetje alsof mijn vader de trainer van het voetbalteam is." Tietema moet aantonen dat hij niet langer die vrolijke YouTuber is, of een clown in het peloton. Hij wil een serieuze wielerprof zijn, wil hij er maar mee zeggen.

Op jonge leeftijd was Tietema een veelbelovende renner, met onder meer een derde plaats in Parijs-Roubaix voor de jeugd als resultaat. Maar na een zware valpartij en een allergische reactie besloot de sprinter enkele jaren geleden te stoppen. Terwijl hij als YouTuber in de kantlijn van het peloton furore maakte, begon het toch weer te kriebelen om zelf te fietsen en het nog één keer te proberen om prof te worden.

"Het is een legitieme vraag, maar ik doe dit echt niet voor de clicks van mijn YouTube-kanaal", zegt hij. "Als dat de reden zou zijn geweest, dan waren er veel makkelijkere manieren te bedenken. Enkele maanden geleden woog ik 94 kilo, nu nog maar 80. Ik train elke dag, pas mijn voeding aan, noem maar op. Ik leef gewoon als een echte prof. Dat zou heel veel moeite zijn voor wat extra volgers."

Bas Tietema met zijn ploeggenoten van Bingoal tijdens een trainingskamp in het Spaanse Calpe. Bas Tietema met zijn ploeggenoten van Bingoal tijdens een trainingskamp in het Spaanse Calpe. Foto: Bingoal

Tietema tevreden over profdebuut in Antalya

In de video's van Tour de Tietema is te zien hoe hij snel progressie boekt in de tests van Bingoal. Begin deze maand beleefde hij zijn vuurdoop in het profpeloton tijdens de kleine Turkse etappekoers Ronde van Antalya.

Zijn 139e plek in het eindklassement van de 145 renners vertelt niet het hele verhaal. "In de eerste rit heb ik de sprint aangetrokken voor mijn ploeggenoot Karl Lauk, die bijna won. In de vlakke ritten heb ik me goed staande gehouden en heb ik mijn ploeggenoot Luc Wirgten aan de derde plek in het eindklassement kunnen helpen", stelt hij tevreden vast.

"Het was een goede binnenkomer, al moest ik natuurlijk wel wennen aan het niveau en de manier van koersen. In de jeugd werd er heel anders gereden. Dan vloog iedereen er vanaf de start in en werd het een soort afvalkoers."

"Als er nu bij de profs eenmaal een kopgroep weg is, wordt er heel kalm gereden. Ik dacht echt: is dit nou profwielrennen? Maar in de finale ging het dan weer superhard. Je hebt maar één moment waarop je je energie in kunt zetten en moet dat goed uitkiezen. Het is veel tactischer"

Bas Tietema op de eerste startrij in de Ronde van Antalya. Bas Tietema op de eerste startrij in de Ronde van Antalya. Foto: Bingoal

Parijs-Roubaix rijden is ultieme droom

Zondag krijgt Tietema in de Belgische semiklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne de kans om zich op een hoger niveau te tonen. Verwachtingen uitspreken kan en wil hij niet. "Ik heb totaal geen referentiekader. Misschien kan ik mee in de vroege ontsnapping of kan ik tot ver in de finale meedoen. Ik hoop 'm in elk geval goed uit te kunnen rijden."

Alles zal uitgebreid in beeld worden gebracht op zijn YouTube-kanaal. Tietema wordt overal gevolgd door de cameraploeg. Hij merkt dat hij zo een inspiratie is voor de jeugd om te gaan wielrennen.

Maar Tietema heeft ook een tweede doel. "Iedereen kent natuurlijk Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Maar ook bij een ploeg als Bingoal zijn er renners die er alles voor doen om een zo goed mogelijke wielrenner te zijn. Dat wil ik graag laten zien."

Zijn droom stopt niet na Kuurne-Brussel-Kuurne. "Het ultieme doel is om Parijs-Roubaix te rijden. Of dat realistisch is? Dat moet ik zelf ook nog gaan ontdekken."