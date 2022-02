Tom Dumoulin heeft woensdag geen indruk kunnen maken tijdens de eerste bergetappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De renner van Jumbo-Visma moest relatief vroeg lossen op de slotklim. Tadej Pogacar koerste overtuigend naar de ritzege.

In de etappe over 181 kilometer tussen Fujairah Fort en Jebel Jais kwam Pogacar na een overwegend vlakke aanloop als eerste boven op de pittige slotklim, die bijna 19 kilometer lang was en een stijgingspercentage van 5,7 had.

De tweevoudig Tour de France-winnaar van UAE Team Emirates rekende in de slotmeters af met onder anderen Adam Yates van INEOS Grenadiers en Aleksandr Vlasov van BORA-hansgrohe, die tweede en derde werden.

Dumoulin moest met nog zo'n 8 kilometer te gaan lossen toen het tempo werd opgeschroefd. De Limburger gaf uiteindelijk ruim vijf minuten toe op Pogacar en finishte als 48e. Chris Harper was op de 28e plaats (+0.48) de beste Jumbo-Visma-renner.

Programma Tom Dumoulin in 2022 20-26 februari: Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten

5 maart: Strade Bianche

21-27 maart: Ronde van Catalonië

10 april: Amstel Gold Race

Eind april: drie weken hoogtestage

6-29 mei: Giro d'Italia

In het najaar vermoedelijk het WK in Australië en Italiaanse koersen als de Ronde van Lombardije

Pogacar verovert leiderstrui

Dinsdag was Dumoulin, die zich dit jaar op de Giro d'Italia focust, nog knap derde geworden in de tijdrit en stond vierde in het klassement. Hij is nu weggevallen uit de top van de ranglijst.

Pogacar is dankzij zijn dagsucces de nieuwe leider in de Emiraten. De 23-jarige Sloveen lost de Zwitser Stefan Bissegger af en heeft een voorsprong van twee tellen op Filippo Ganna en dertien seconden op Vlasov.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gaat donderdag en vrijdag verder met sprintersritten. Zaterdag volgt de afsluitende etappe, die een vergelijkbaar profiel heeft als woensdag, met een venijnige slotklim na een vlakke aanloop.