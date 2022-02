Tom Dumoulin is dinsdag derde geworden in de tijdrit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De Nederlander moest alleen zijn meerdere erkennen in wereldkampioen Filippo Ganna en winnaar Stefan Bissegger.

De race tegen de klok over negen vlakke kilometers rond Ajman werd in 9.43 minuten verrassend gewonnen door Bissegger. De Zwitserse specialist van EF Education-EasyPost was zeven seconden sneller dan topfavoriet Ganna.

Jumbo-Visma rijder Dumoulin eindigde op veertien seconden van Bissegger. Tadej Pogacar, die vorig jaar de koers in de VAE nog won, eindigde op plek vier. Na Dumoulin was Jos van Emden op de dertiende plaats de beste Nederlander.

Bissegger neemt door de zege de leiderstrui over van sprinter Jasper Philipsen. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van zeven seconden op Ganna. Philipsen reed een knappe tijdrit en staat nog altijd derde. Dumoulin bezet de vierde plek, op veertien tellen van Bissegger.

Dumoulin is dit jaar in de VAE de kopman van Team Jumbo-Visma. De tweevoudig winnaar van het zilver in de olympische tijdrit richt zich dit seizoen voornamelijk op de Giro d'Italia (6-29 mei).

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten duurt nog tot en met zaterdag. Na twee relatief rustige etappes en de tijdrit staat woensdag de eerste etappe voor de klimmers op het programma, met aankomst bergop.