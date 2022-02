De winnaar en winnares van de Ronde van Vlaanderen krijgen vanaf dit jaar hetzelfde bedrag aan prijzengeld. Flanders Classics, de organisatie van de Belgische voorjaarsklassiekers, wil vanaf volgend jaar ook de prijzengelden in andere wedstrijden gelijktrekken.

Zowel de mannen- als de vrouweneditie van de Ronde Vlaanderen heeft dit jaar een prijzenpot van in totaal 50.000 euro. Met dat bedrag wordt de Ronde van Vlaanderen de best betalende eendagskoers ter wereld voor vrouwen.

Bij de vorige editie leverde Annemiek van Vleuten de winst naar verluidt nog zo'n 1.300 euro op. Bij de mannen won de Deen Kasper Asgreen, die zo'n 20.000 euro bij kon schrijven.

"Volgend jaar willen we het prijzengeld van al onze koersen gelijkstellen", zei directeur Tomas Van den Spiegel in het Brusselse kantoor van KPMG, hoofdsponsor van de vrouwenkoersen van Flanders Classics. "Maar aangezien er het budget voor is, doen we dat voor de Ronde van Vlaanderen nu al."

Flanders Classics organiseert naast de Ronde van Vlaanderen ook de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl.

De Ronde van Vlaanderen wordt dit jaar op 3 april verreden. Vorig jaar won Van Vleuten de klassieker voor de tweede keer, nadat ze in 2011 ook al wist te winnen in Vlaanderen. De Nederlandse begon het nieuwe seizoen zondag uitstekend met de eindzege in de Wielerweek van Valencia.