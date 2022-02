Mark Cavendish heeft maandag de tweede rit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De Brit won de massasprint, waarin Dylan Groenewegen geen rol van betekenis kon spelen.

Na een grotendeels vlakke etappe van 176 kilometer in en rondom Abu Dhabi-stad was de 36-jarige Cavendish de snelste in de massasprint. Hij klopte onder anderen de Belg Jasper Philipsen, de winnaar van een dag eerder.

Voor Cavendish was het zijn tweede overwinning van dit seizoen. De sprinter van de Belgische ploeg Quick-Step Alpha Vinyl won eerder deze maand al een rit in de Ronde van Oman.

Groenewegen kwam niet in een goede uitgangspositie en kon zich niet meten met de overige sprinters. Jumbo-Visma-renner Olav Kooij eindigde als vierde en was daarmee de beste Nederlander van de dag.

Een dag eerder won Philipsen de massasprint in de openingsetappe van de eerste World Tour-wedstrijd van het seizoen. Ook daarin kon Groenewegen geen hoofdrol vervullen. De Nederlander werd gehinderd door Philipsen en eindigde op de vierde plek.

Michael Kurkle, Dmitry Strakhov en Pavel Kochetkov in de vlucht van de dag. Michael Kurkle, Dmitry Strakhov en Pavel Kochetkov in de vlucht van de dag. Foto: Getty Images

Waaiers in openingsfase

Na een onrustige openingsfase ging een kopgroep van drie renners met de Tsjech Michael Kurkle en de Russen Dmitry Strakhov en Pavel Kochetkov al vroeg in de aanval. Zij kregen een voorsprong van maximaal drie minuten.

Het drietal reed zelfs kort aan de virtuele leiding van het klassement, maar werd op zo'n 35 kilometer van de meet weer ingerekend. In het slot van de etappe werd weinig ondernomen, waardoor een massasprint onvermijdelijk was.

In de twee etappes voor sprinters zijn nog weinig verschillen gemaakt in het algemeen klassement, waarin Dylan Groenewegen op de zevende plek met tien seconden achterstand op leider Philipsen de beste Nederlander is.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten telt in totaal zeven ritten. De rit van dinsdag is een tijdrit over 9 kilometer. Woensdag staat de eerste bergetappe op het programma.