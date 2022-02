Annemiek van Vleuten is uitstekend begonnen aan het nieuwe wielerseizoen. De 39-jarige wielrenster stelde zondag de eindzege veilig in de Wielerweek van Valencia.

Voor Van Vleuten was het haar eerste koers sinds haar zware val in Parijs-Roubaix. De olympisch kampioene tijdrijden brak in oktober, bij de eerste editie van de Franse klassieker voor vrouwen, haar bekken en schouder.

Van Vleuten greep zaterdag de macht in de Wielerweek van Valencia door de derde etappe met aankomst bergop te winnen. Ze finishte met een voorsprong van meer dan een minuut op al haar concurrenten.

De eindzege kon haar daardoor al nauwelijks meer ontgaan. In de slotetappe van zondag naar Valencia, in een sprint gewonnen door de Italiaanse Marta Bastianelli, finishte ze keurig in het peloton.

Achter de Nederlandse eindigt de Deense Cecilie Uttrup Ludwig als tweede, de Italiaanse Marta Cavalli is de nummer drie. Ellen van Dijk sluit de rittenkoers af op de vijfde plaats.

De eindzege is voor Van Vleuten een goede generale voor de Omloop Het Nieuwsblad. Die koers staat komende zaterdag op het programma.