Annemarie Worst heeft zondag de laatste veldrit van het seizoen gewonnen. De renster van de ploeg 777 was de beste bij de Sluitingscross in het Belgische Oostmalle.

De 26-jarige Worst reed grote delen van de wedstrijd alleen voorop en boekte haar derde overwinning van het seizoen. Haar landgenotes Denise Betsema (tweede) en Lucinda Brand completeerden het volledig Nederlandse podium.

Worst was het beste weg in het zand van Oostmalle, maar kreeg halverwege gezelschap van Brand en Betsema. Het leek de aanzet voor een aanval van Brand, die zaterdag in Sint-Niklaas haar twintigste overwinning van het seizoen had behaald.

Worst slaagde erin het tweetal achter zich te laten, waarbij Brand ook nog een slippertje maakte in de slotronde.

Het deelnemersveld in Oostvalle was niet erg sterk bezet. Zo ontbrak Marianne Vos, die direct na haar gewonnen WK een punt achter haar seizoen zette. Naast Vos waren nog tien andere veldrijdsters uit de top-15 van de UCI Ranking er niet bij.