Wout Poels heeft zondag het eindklassement in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De dagzege in de slotrit ging naar de Duitser Lennard Kämna.

Poels begon de 146 kilometer slotrit met finish bergop met een voorsprong van 10 seconden op Miguel Ángel López, de winnaar van vorig jaar. Poels focuste zich zondag vooral op de Colombiaan en reed in de laatste meters nog enkele seconden bij hem weg.

Poels is de zevende Nederlandse winnaar van de Spaanse rittenkoers. Joost Posthuma (2009), Erik Dekker (2001), Steven Rooks (1986), Jos Schipper (1981), Gerrie Knetemann (1976) en Jan Krekels (1972) gingen hem voor.

Etappewinnaar Kämna zat in een grote kopgroep van negentien man, die geen Nederlanders bevatte. De renner van BORA-hansgrohe plaatste op de slotklim met ruim 3 kilometer te gaan de beslissende aanval. Achter hem versplinterde de kopgroep en de renners kwamen één voor één over de streep.

Poels vierde in 2016 met een zege in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik het grootste succes in zijn carrière. De 34-jarige Limburger van Bahrain-McLaren heeft in totaal twintig zeges geboekt.