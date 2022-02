Wout Poels heeft zondag het eindklassement in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De dagzege in de slotrit ging naar de Duitser Lennard Kämna. In de Ronde van de Algarve greep Remco Evenepoel de eindzege en in de Ronde van de Haut-Var sloeg Nairo Quintana een dubbelslag in de slotrit.

Poels begon de 146 kilometer lange slotrit met finish bergop met een voorsprong van tien seconden op Miguel Ángel López, de winnaar van vorig jaar. De Nederlander had zaterdag de macht gegrepen door de voorlaatste etappe te winnen. Poels focuste zich zondag vooral op de Colombiaan en reed in de laatste meters nog enkele seconden bij hem weg.

"Ik ben superblij met mijn tweede eindzege in een rittenkoers en met de manier waarop mijn ploeg me heeft geholpen", vertelde Poels. Met name de Australiër Jack Haig, vooraf gezien als kopman, deed veel werk voor de Limburger, die zich thuis voelt in Spanje. "Ik rijd hier graag en ik houd van deze race. Natuurlijk is mijn doel zo veel mogelijk koersen winnen. Deze heb ik in ieder geval al binnen."

Poels is de zevende Nederlandse winnaar van de Spaanse rittenkoers. Joost Posthuma (2009), Erik Dekker (2001), Steven Rooks (1986), Jos Schipper (1981), Gerrie Knetemann (1976) en Jan Krekels (1972) gingen hem voor.

Etappewinnaar Kämna zat in een grote kopgroep van negentien man, die geen Nederlanders bevatte. De renner van BORA-hansgrohe plaatste op de slotklim met ruim 3 kilometer te gaan de beslissende aanval. Achter hem versplinterde de kopgroep en de renners kwamen één voor één over de streep.

Poels vierde in 2016 met een zege in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik het grootste succes in zijn carrière. De 34-jarige Nederlander van Bahrain McLaren heeft in totaal twintig zeges geboekt.

Evenepoel houdt probleemloos stand in Algarve

Evenepoel schreef voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van de Algarve op zijn naam, nadat hij in 2020 ook al de eindzege voor zich had opgeëist. De Belg legde zaterdag de basis voor de eindzege door met groot vertoon van macht de individuele tijdrit te winnen en hield zijn leiderstrui in de laatste etappe probleemloos vast.

De 22-jarige Evenepoel eindigde in de 173 kilometer lange slotrit van Lagoa naar Malhão als vijfde. Hij gaf negen seconden toe op Sergio Higuita, die als eerste bovenkwam op een beklimming van de tweede categorie. De Colombiaan troefde zijn landgenoot Daniel Martínez (tweede) en de Amerikaan Brandon McNulty (derde) af in de sprint.

In het eindklassement liet Evenepoel nummer twee McNulty en nummer drie Martínez meer dan een minuut achter zich. Dylan van Baarle was op de tiende plaats de beste Nederlander.

Quintana soleert naar dubbelslag in Haut-Var

In de Ronde van de Haut-Var soleerde Quintana naar de zege in de 112,6 kilometer lange heuvelachtige slotrit van Villefranche-sur-Mer naar Blausasc. De Colombiaan verzekerde zich daarmee ook van de eindzege in de Franse rittenkoers.

Quintana bleef op 20 kilometer van de finish samen over met Thibaut Pinot en liet de Fransman even later ook achter. De 32-jarige renner van Arkéa-Samsic werd niet meer bijgehaald door de concurrentie en bleef Guillaume Martin anderhalve minuut voor. Alexis Vuillermoz kwam kort daarna als derde over de finish, voor Pinot en Tim Wellens.

Quintana, die vorige week ook de Ronde van de Provence won, hield Wellens in het eindklassement anderhalve minuut achter zich. De Belg begon de slotrit nog als leider in dezelfde tijd als de Colombiaan. Martin werd op een kleine twee minuten derde in het algemeen klassement en Bauke Mollema eindigde als vijfde.