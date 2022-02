De Belg Jasper Philipsen heeft zondag de openingsrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De rittenkoers in het Midden-Oosten is de eerste WorldTour-koers van het seizoen.

Na een grotendeels vlakke etappe van 186 kilometer met start en finish in Madinat Zayed was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij klopte onder anderen Dylan Groenewegen, die protesteerde omdat de renner van Alpecin-Fenix van zijn lijn afweek.

Groenewegen kwam als vierde over de streep. Olav Kooij, de jonge sprinter van Jumbo-Visma, eindigde als achtste.

In de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten doen veel topsprinters mee. Onder anderen Sam Bennett (tweede), Elia Viviani (derde), Arnaud Démare (zesde), Pascal Ackermann (tiende), Mark Cavendish (zestiende) en Cees Bol (118e) hopen er op dagsucces.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet om te zien hoe Groenewegen wordt gehinderd door Philipsen in de sprint.

Ook Dumoulin rijdt in Ronde van VAE

Een kopgroep van vier renners met de Rus Dmitry Strakhov, de Belg Xandres Vervloesem en de Italianen Alessandro Tonelli en Luca Rastelli ging al vroeg in de aanval, maar zij werden op zo'n 20 kilometer van de meet weer ingerekend.

Naast Groenewegen, Kooij en Bol doen er nog tien Nederlandse renners mee in de Verenigde Arabische Emiraten. Onder anderen Tom Dumoulin en Nederlands kampioen Timo Roosen rijden er hun eerste WorldTour-koers van 2022.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten telt in totaal zeven ritten, waarvan er nog drie geschikt zijn voor de sprinters. Maandag krijgen Groenewegen, Kooij en Bol een nieuwe kans in een vlakke rit van 176 kilometer.