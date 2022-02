Annemiek van Vleuten heeft zaterdag flink huisgehouden in de Wielerweek van Valencia. De renster van Movistar soleerde naar de winst in de derde etappe, een bergrit over 135 kilometer met aankomst op de Vistabella del Maestrat. Van Vleuten heeft hierdoor de eindzege voor het grijpen.

De olympisch kampioene tijdrijden kwam met ruime voorsprong op haar concurrenten over de meet. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig arriveerde als tweede op een minuut en zeven seconden. De Italiaanse Marta Cavalli werd derde op 1.51.

Ellen van Dijk, die vrijdag de tweede etappe won, passeerde als zesde de finish op 2.37.

Van Vleuten viel aan op de tweede klim van de dag, de Alto Collao. Ze kwam alleen aan op de top en breidde haar voorsprong op de klim naar de finish steeds verder uit.

De eindzege in de Wielerweek van Valencia kan Van Vleuten nauwelijks nog ontgaan. Ze begint zondag met meer dan een minuut voorsprong op Ludwig aan de vierde en laatste etappe.