Wout Poels heeft zaterdag de vierde etappe van de Ruta del Sol gewonnen. De 34-jarige Nederlander pakte bovendien de leiding in het klassement van de vijfdaagse rittenkoers door Andalusië. In de Ronde van de Algarve sloeg Remco Evenepoel een dubbelslag in een individuele tijdrit.

Poels was in de slotfase van de rit over 167 kilometer van Cúllar Vega naar Baza met de Kazach Alexey Lutsenko weggereden uit een kopgroep van ruim tien renners. In de sprint bleef de renner van Bahrain Victorious zijn medevluchter net voor.

Kort achter het tweetal won de Belg Mauri Vansevenant de sprint om de derde plaats. Het verschil met die groep was net voldoende voor Poels om de nieuwe leider te worden.

Voor Poels was het de twintigste zege uit zijn loopbaan, de eerste sinds zijn ritwinst in 2019 in het Critérium du Dauphiné en ook zijn eerste in dienst van Bahrain Victorious.

Zondag volgt de slotrit van Huesa naar Chiclana de Segura, met opnieuw een aantal lastige klimmetjes en een finish bergop. Poels begint met tien seconden voorsprong op nummer twee Miguel Ángel López aan de laatste etappe.

Remco Evenepoel sloeg een dubbelslag in de Ronde van de Algarve. Foto: Getty Images

Evenepoel oppermachtig bij tijdrit in Algarve

In de Ronde van de Algarve greep Evenepoel de macht in een 32,2 kilometer lange individuele tijdrit van Vila Real de Santo António naar Tavira. De Belg liet de Zwitser Stefan Küng maar liefst 58 seconden achter zich. De Brit Ethan Hayter werd op ruim een minuut derde en Daan Hoole was op de achtste plek de beste Nederlander.

In het algemeen klassement nam Evenepoel de leiding over van de Fransman David Gaudu, die zaterdag als negende eindigde in de tijdrit. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl heeft ruim een minuut voorsprong op nummer twee Hayter. De Amerikaan Brandon McNulty is op anderhalve minuut de nummer drie in het klassement.

De Ronde van de Algarve wordt zondag afgesloten met een heuvelachtige etappe van Lagoa naar Malhão. De aankomst ligt op een beklimming van de tweede categorie.

Wellens klopt Quintana in Haut-Var, Mollema vierde

In de Ronde van de Haut-Var rekende Tim Wellens in de sprint van een lastige heuvelrit, die het peloton over 149 kilometer van Puget-Théniers naar La Turbie voerde, af met Nairo Quintana. De twee waren voorop overgebleven na een col van de tweede categorie.

Bauke Mollema kwam op een kleine halve minuut als vierde over de finish, kort achter de Fransman Valentin Madouas.

Wellens verdrong Caleb Ewan van de eerste plek in het algemeen klassement en begint de slotrit zondag in dezelfde tijd als Quintana. Mollema staat op 27 seconden vierde in het klassement.