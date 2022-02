Fabio Jakobsen heeft vrijdag ook de derde etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De sprinter boekte zijn tweede zege in Portugal en alweer zijn vierde deze maand.

In een liefst 211 kilometer lange rit naar Faro kwam Jakobsen in de sprint vroeg op kop. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl wist de concurrentie achter zich te houden en verwees de Belg Tim Merlier naar de tweede plek. De Fransman Bryan Coquard werd derde.

Begin februari won de 25-jarige Jakobsen al twee etappes in de Ronde van Valencia. Woensdag was hij de beste in de massasprint van de openingsrit in de Ronde van de Algarve.

De leiderstrui blijft in het bezit van David Gaudu, die donderdag de tweede rit won. Er zijn nog twee etappes te gaan en zaterdag lonkt er opnieuw een massasprint voor Jakobsen.

Fabio Jakobsen draagt in de Algarve de groene trui van beste sprinter. Foto: Getty Images

Ewan sprint naar zege in Ronde van de Var

Ook de openingsrit in de Ronde van de Var resulteerde in een massasprint. De Australiër Caleb Ewan schreef de etappe in de Franse rittenkoers op zijn naam.

De Fransman Anthony Turgis spurtte naar de tweede plaats en Nacer Bouhanni, eveneens uit Frankrijk, werd derde. Martijn Tusveld (elfde) en Bauke Mollema (dertiende) eindigden net buiten de top tien.

Het was de tweede zege voor Ewan dit jaar. De vijfvoudig winnaar van een Tour-etappe was begin februari de beste in de eerste etappe van de Ronde van Saoedi-Arabië. De Ronde van de Var telt drie etappes.

Caleb Ewan was oppermachtig in de Ronde van de Var. Foto: Getty Images

INEOS-renner Sheffield wint in Ruta del Sol

De pas negentienjarige Amerikaan Magnus Sheffield is de verrassende winnaar van de derde etappe in de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol. De renner van INEOS Grenadiers ontsnapte in de slotfase van de 153 kilometer lange rit naar Otura uit het peloton en wist de sprintende meute net voor te blijven op de meet.

De Australiër Simon Clarke eindigde op drie seconden als tweede en de Belg Stan Dewulf werd derde. Wout Poels (Bahrain McLaren) arriveerde als zesde in de heuvelachtige rit.

De Italiaan Alessandro Covi behield de leiderstrui met acht seconden voorsprong op de Colombiaan Miguel Ángel López. Poels staat zevende op zestien tellen. De renners hebben nog twee bergetappes voor de boeg in Spanje.