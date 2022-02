David Gaudu heeft donderdag de tweede etappe in de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De Fransman kwam als eerste boven in een zware bergrit en neemt de leiding in het algemeen klassement over van Fabio Jakobsen.

Gaudu bleef in een sprint bergop, die ontregeld werd door een valpartij van de Colombiaan Sergio Higuita en Jumbo-Visma-renner Tobias Foss, de Italiaan Samuele Battistella (tweede) en de Brit Ethan Hayter (derde) voor.

De 25-jarige Gaudu was de sterkste van een groep van zo'n twintig renners die overbleef op de Alto da Fóia. Dylan van Baarle kwam op elf seconden van de ritwinnaar als vijftiende over de finish op de beklimming van de eerste categorie en was daarmee de beste Nederlander.

Zo'n 30 kilometer voor de voet van de slotklim werd het peloton opgeschrikt door een grote valpartij. Hierdoor moest Lars van den Berg de wedstrijd verlaten. De Nederlander heeft vermoedelijk een gebroken heup opgelopen.

Jakobsen verrichtte in de aanloop naar de voorlaatste beklimming nog kopwerk voor zijn ploeggenoot Remco Evenepoel, maar de renner van Quick-Step Alpha Vinyl kon het tempo even later niet meer volgen. De Nederlander, die woensdag de openingsrit won, raakte hierdoor zijn leiderstrui kwijt aan Gaudu.

In het klassement heeft Gaudu nu een seconde voorsprong op de Amerikaan Brandon McNulty (tweede) en Evenepoel (derde). Van Baarle is op achttien tellen de nummer tien in de rangschikking. De Ronde van de Algarve duurt nog tot en met zondag.

Covi slaat dubbelslag in Ruta del Sol

In de Ruta del Sol sloeg Alessandro Covi een dubbelslag. De Italiaan, die vorige week ook de Ronde van Murcia won, hield op een lastig klimmetje de Colombianen Miguel Ángel López (tweede) en Iván Sosa (derde) achter zich.

Wout Poels ging in de finale in de aanval, maar hij slaagde er niet in om weg te rijden. De 34-jarige renner van Bahrain Victorious was op de tiende plaats wel de beste Nederlander.

In het klassement nam Covi de leiding over van de Belg Rune Herregodts, die woensdag de openingsrit in Andalusië won. De Spanjaard Ander Okamika is op vijf seconden de verrassende nummer twee in de rangschikking en López staat op acht tellen derde.

Poels is op de dertiende plaats de beste Nederlander in het klassement en heeft zestien seconden achterstand. De Ruta del Sol duurt nog tot en met zondag.