Fabio Jakobsen heeft woensdag de eerste etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl was in het Portugese Lagos oppermachtig in de massasprint.

Voor de 25-jarige Jakobsen is het al zijn derde overwinning van het nog prille wielerseizoen. Begin deze maand won hij twee ritten in de Ronde van Valencia.

De 199 kilometer lange openingsetappe in de Ronde van de Algarve, van Portimão naar Lagos, kende onderweg weinig obstakels, waardoor op voorhand al een massasprint werd verwacht.

Door een grote valpartij werd het peloton met nog zo'n 10 kilometer te gaan flink uitgedund. Jakobsen bleef overeind, zag dat de sprint door zijn ploeg perfect werd aangetrokken en maakte het overtuigend af.

Achter Jakobsen, die ook in 2019 en 2020 de eerste etappe won in de Algarve, finishten de Belg Jordi Meeus en de Fransman Bryan Coquard op de plaatsen twee en drie. De Noor Alexander Kristoff finishte als vierde.

Jakobsen pakt door zijn overwinning ook de leiderstrui, maar deze raakt hij vermoedelijk donderdag weer kwijt. Dan staat de koninginnenrit op het programma. De Portugese rittenkoers duurt tot en met zondag.

Fabio Jakobsen mag al voor de derde keer dit seizoen het podium op. Fabio Jakobsen mag al voor de derde keer dit seizoen het podium op. Foto: Getty Images

Belgische vluchter wint in Ruta del Sol

In Spanje kreeg de openingsetappe van de Ruta del Sol een verrassende winnaar. De Belg Rune Herregodts, rijdend voor Vlaanderen-Baloise, bleef vijf andere renners uit een kopgroep voor bij een aankomst bergop.

In de rit over ruim 200 kilometer van Ubrique naar Iznájar eindigde de Amerikaan Stephen Bassett als tweede en de Spanjaard Ander Okamika als derde.

De Amerikaan Bassett versnelde in de laatste kilometer als eerste, bij een klim met een stijgingspercentage van zo'n 7 procent. Hij leek te gaan winnen, maar de 23-jarige Herregodts kwam alsnog langszij. Voor de Belg is het, na de Ronde van Drenthe van vorig jaar, zijn tweede zege.

Wout Poels en Taco van der Hoorn zijn de enige Nederlanders in de vijfdaagse rittenkoers. Poels finishte in de openingsrit in het peloton, Van der Hoorn verloor ruim twaalf minuten.