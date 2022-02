Fernando Gaviria heeft dinsdag de slotetappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Tsjech Jan Hirt schreef het eindklassement van de rittenkoers op zijn naam.

De slotetappe van over 126 kilometer kende twee klimmetjes, maar de laatste 25 kilometer was geheel vlak. Een grote groep renners ging om de dagzege sprinten.

De ploeggenoten van Mark Cavendish trokken de sprint aan, maar de Brit van Quick-Step Alpha Vinyl die maandag nog flink te val kwam, moest genoegen nemen met de zevende plaats.

Gaviria wist Cavendish in de openingsetappe ook al te kloppen en was dinsdag andermaal de snelste. De Colombiaan bezorgde zijn ploeg UAE Emirates de vierde zege van het seizoen.

Hirt sloeg maandag een dubbelslag door de vijfde etappe te winnen en de leiderstrui over te nemen van Fausto Masnada. De Italiaan plaatste in de slotrit nog een aanval, maar wist het peloton niet voor te blijven.

Het is voor de 31-jarige Hirt van Intermarché-Wanty-Gobert de tweede gewonnen etappekoers in zijn carrière. In 2016 schreef hij de Ronde van Oostenrijk op zijn naam.