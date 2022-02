Denise Betsema heeft zondag de achtste en laatste veldrit om de X2O Badkamers Trofee gewonnen. De Nederlandse bleef in Brussel haar landgenotes Lucinda Brand en Manon Bakker voor. Brand eiste de eindzege in deze wedstrijdenreeks voor zich op.

Betsema kon Brand als enige nog van de eindoverwinning in de X2O Badkamers Trofee afhouden, maar de Europees kampioene hield de schade beperkt tot 28 seconden. Bakker werd op ruim anderhalve minuut derde.

Betsema begon goed op het universiteitsterrein van Brussel, nam een kleine voorsprong en hoorde dat Brand achter haar een schuiver had gemaakt. "Ik voelde me vanaf de start heel goed en toen ik merkte dat Lucinda was gevallen, ben ik toch even doorgetrokken. Het gat bleef, dat was goed voor de moraal", vertelde de Texelse.

In het eindklassement, dat op tijd is gebaseerd, hield Brand Betsema bijna 2,5 minuut achter zich. Annemarie Worst, die in Brussel als vijfde over de finish kwam, eindigde op ruim negen minuten als derde in het klassement.

Brand verzekerde zich zaterdag ook van de eindzege in de Superprestige. De Zuid-Hollandse, die voor haar eindoverwinning in de X2O Badkamers Trofee een premie van 30.000 euro en een badeend ontving, moest op het WK nog genoegen nemen met de tweede plaats achter Marianne Vos.

Lucinda Brand greep de eindzege in de X2O Badkamers Trofee. Lucinda Brand greep de eindzege in de X2O Badkamers Trofee. Foto: ANP

Van der Haar sluit seizoen af met vierde plaats

Bij de mannen sloot Lars van der Haar zijn seizoen af met de vierde plaats in Brussel. De Nederlander moest na een vroege valpartij in de achtervolging en gaf een kleine minuut toe op de Belg Michael Vanthourenhout, die met de overwinning aan de haal ging.

Vanthourenhout bleef zijn landgenoten Eli Iserbyt (tweede) en Jens Adams (derde) voor. De Belg Toon Aerts was al zeker van de eindzege in de X2O Badkamers Trofee.

Van der Haar liet vrijdag al weten dat hij zich komende week in Herentals laat opereren aan een knie. Hij kampt al een tijdje met klachten en beëindigde daarom in Brussel zijn seizoen.