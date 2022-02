Nairo Quintana heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Ronde van de Provence gewonnen. Dat deed de 32-jarige Colombiaan door de vierde en laatste etappe op zijn naam te schrijven. Fausto Masnada sloeg een dubbelslag in de Ronde van Oman.

Quintana maakte indruk op de laatste beklimming, de Montagne de Lure. Hij kwam solo aan en hield de Deen Mattias Skjelmose Jensen en Matteo Jorgenson uit de Verenigde Staten 37 seconden achter zich.

Martijn Tusveld van Team DSM was op plek 48 de beste Nederlander. Hij gaf zes minuten toe.

De Italiaan Filippo Ganna begon de dag als leider van het klassement, maar hij kwam op 1 minuut en 21 seconden van de winnaar aan. Hij zakte daarmee naar plaats zeven. Wereldkampioen Julian Alaphilippe eindigde op 27 seconden als tweede.

Quintana won de vierdaagse wedstrijd ook in 2020. Vorig jaar ging de eindzege naar zijn landgenoot Iván Sosa.

Fausto Masnada is de nieuwe leider in de Ronde van Oman. Foto: AFP

Masnada neemt leiderstrui over van Charmig

In de Ronde van Oman greep Masnada de macht. De Italiaan nam won de vierde etappe en nam de leiding over in het algemeen klassement.

De rit ging van Al Sifah naar Muscat over ruim 119 kilometer. Onderweg moest de Bousher Al Amerat drie keer worden beklommen.

De 28-jarige Masnada, die uitkomt voor Quick-Step Alpha Vinyl, kwam alleen aan waardoor hij van de Deen Anthon Charmig de leiderstrui overnam.

Ruim een minuut na Masnada finishte zijn Zwitserse ploeggenoot Mauro Schmid als tweede. Hij won de sprint van een groep van zeven waar ook Charmig deel van uitmaakte.

De Italiaan Masnada won drie jaar geleden een rit in de Giro d'Italia. De Ronde van Oman eindigt dinsdag.

Kristoff boekt eerste zege voor nieuwe ploeg

Alexander Kristoff boekte zijn eerste zege voor zijn nieuwe ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matérieux. De 34-jarige Noor sprintte naar de zege in de Clasica de Almeria.

Na 188 kilometer was Kristoff de Fransman Nacer Bouhanni en de Italiaan Giacomo Nizzolo te snel af. Marijn van den Berg was op de zevende plaats de beste Nederlander.

Voor Kristoff is het al de 82e profzege in zijn carrière. Na vorig seizoen verruilde hij UAE Emirates voor het Belgische Intermarché, dat sinds 2021 uitkomt op WorldTour-niveau.