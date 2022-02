De Deense wielrenner Anthon Charmig heeft zaterdag de derde etappe van de Ronde van Oman gewonnen, een rit die eindigde met een klim van 2,8 kilometer.

De 23-jarige Charmig achterhaalde in de laatste honderden meters de weggesprongen Tsjech Jan Hirt en pakte naast de ritzege ook de leiding in het algemeen klassement.

De Deen uit de procontinentale ploeg Uno-X nam de rode leiderstrui over van sprinter Mark Cavendish, die vrijdag de tweede etappe had gewonnen en donderdag tweede was geworden in de eerste rit.

De derde etappe ging over 180 kilometer. Op weg naar de slotklim in Qurayyat moesten de renners al de nodige bergjes over. De Ronde van Oman is donderdag begonnen en eindigt dinsdag.

De Kazach Alexey Lutsenko is de laatste winnaar van de rittenkoers in het Midden-Oosten (2019), die de laatste twee jaar niet werd verreden.