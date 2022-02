Mark Cavendish heeft vrijdag de tweede etappe van de Ronde van Oman gewonnen. Na 167,5 kilometer was de 36-jarige Brit de sterkste in de massasprint.

Cavendish bleef in Oman de Australiër Kaden Groves (tweede) en de Belg Amaury Capiot (derde) voor in de sprint. Fernando Gaviria, die de eerste rit had gewonnen, eindigde als vierde.

Door die vierde plaats van Gaviria nam Cavendish ook de leiding in het klassement over van de Colombiaan. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl heeft nu een voorsprong van negen tellen op Groves, de nieuwe nummer twee.

Cavendish, winnaar van 34 etappes in de Tour de France, maakt in Oman zijn rentree na een zware val tijdens de zesdaagse op de wielerbaan van Gent. De Brit liep daarbij eind november een klaplong en twee gebroken ribben op.

De Ronde van Oman telt zes etappes en duurt nog tot en met dinsdag.