Fernando Gaviria heeft donderdag de eerste etappe van de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De Colombiaan klopte na 138 kilometer Mark Cavendish in de massasprint.

Voor Cavendish was het zijn terugkeer in het wielerpeloton. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl liep eind november bij een val op de baan in de zesdaagse van Gent een klaplong en twee gebroken ribben op.

De 27-jarige Gaviria reed vorige week al in de Saudi Tour, maar werd daar in de sprints geklopt door Dylan Groenewegen en Caleb Ewan. Die twee zijn er niet bij in Oman.

De etappe ging van Al Rustaq naar Muscat, de hoofdstad van Oman. Onderweg moesten de renners één klimmetje over.

De 23-jarige Nederlander Jan Dunnewind van Novo Nordisk zat in zijn eerste koers als prof in de vroege kopgroep, maar die kon een massasprint niet voorkomen. Daarin was Gaviria nipt te snel voor Cavendish.

Naast Dunnewind rijden er nog vierNederlanders in Oman. Jetse Bol was op de veertigste plek de beste in de daguitslag.

De Ronde van Oman telt zes etappes, vrijdag is er opnieuw een vlakke rit.