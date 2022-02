Egan Bernal is blij en dankbaar dat hij nog leeft na zijn zware trainingsongeval eind januari. De Colombiaanse wielrenner reageerde maandag in een videoboodschap op het verlaten van het ziekenhuis en bedankte het medische personeel dat hem de afgelopen twee weken verpleegde.

"Ik voel me als herboren. Het is eigenlijk ongelofelijk dat ik nog leef", aldus Bernal, die zondag het ziekenhuis verliet en in een revalidatiecentrum verder zal werken aan zijn herstel. De Tour-winnaar van 2019 kwam woorden tekort om de artsen en verpleegkundigen te bedanken.

"Op dagen dat de pijn me bijna te veel werd, bedacht ik me dat ik tenminste nog iets voelde. Dat is dankzij jullie. Bedankt dat jullie mij een tweede kans hebben gegeven. Ik hoop dat ik jullie op een dag kan terugbetalen voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben."

De 25-jarige Bernal reed eind januari tijdens een training tegen een stilstaande bus op. De renner van INEOS Grenadiers liep daarbij meerdere botbreuken op en moest onder meer twee keer aan zijn wervelkolom worden geopereerd. Eerder liet hij al weten op een haar na ontsnapt te zijn aan een dwarslaesie.

"Het ene moment bereidde ik me voor op de Tour de France op mijn tijdritfiets, het volgende moment vocht ik voor mijn leven. In dat gevecht heb ik de beste hulp gehad die ik me kon wensen. Dit verhaal had heel anders kunnen aflopen, dus dank jullie wel."

In 2019 won Bernal op 22-jarige leeftijd de Tour de France. De Colombiaan, die drie weken geleden zijn contract bij INEOS tot en met 2026 verlengde, wilde zich dit jaar opnieuw vooral richten op de Tour. Die koers begint op 1 juli.