Fabio Jakobsen heeft zondag ook de slotrit in de Ronde van Valencia gewonnen. De Nederlander was een klasse apart in de massasprint. De eindzege ging naar de Rus Aleksandr Vlasov.

Jakobsen bleef de concurrentie na 92 kilometer van Paterna naar Valencia een fietslengte voor. De Italiaan Elia Viviani kwam als tweede over de finish en de Noor Alexander Kristoff eindigde als derde.

Afgelopen donderdag schreef Jakobsen ook al de tweede etappe op zijn naam. Zaterdag kwam de 25-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl er niet aan te pas in de massasprint. Toen raakte hij ingesloten en werd hij vijfde.

Jakobsen neemt ook de rode trui voor het puntenklassement mee naar huis. Dankzij zijn zege in de slotrit passeerde de Heukelummer Vlasov in dat klassement.

De eerste plek van Vlasov in het algemeen klassement kwam in de laatste etappe niet meer in gevaar. De 25-jarige renner van Trek-Segafredo bleef daarin Remco Evenepoel ruim een halve minuut voor.

De Spanjaard Carlos Rodríguez eindigde als derde, voor zijn landgenoten Enric Mas (vierde) en de 41-jarige Alejandro Valverde (vijfde). Antwan Tolhoek was op de dertiende plek de beste Nederlander.

Mollema vierde in tijdrit Ster van Bessèges

In de Ster van Bessèges werd Bauke Mollema vierde in de afsluitende individuele tijdrit over 10,6 kilometer van en naar Alès. De Groninger gaf elf seconden toe op de Italiaanse winnaar Filippo Ganna.

De regerend wereldkampioen hield de Deen Mads Pedersen zeven seconden achter zich. Benjamin Thomas eindigde op tien tellen als derde.

Thomas, die eerder deze week de derde etappe won, eiste de eindzege in de Franse rittenkoers voor zich op. De Fransman van Cofidis bleef de Italiaan Alberto Bettiol zestien seconden voor in het eindklassement.