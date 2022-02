Lucinda Brand heeft zondag nog maar eens een overwinning geboekt in het veldrijden. De Nederlandse, die vorige week haar wereldtitel kwijtraakte aan Marianne Vos, was bij een cross in het Belgische Lille in de X2O-trofee oppermachtig.

De 32-jarige Brand schudde na ruim een kwartier met Ceylin del Carmen Alvarado de laatste concurrent van zich af en reed vervolgens op overtuigende wijze solo naar de finish. Annemarie Worst werd tweede, Alvarado derde.

Voor Brand is het haar zesde zege in de X2O-trofee van dit seizoen en ook de zesde op rij. Alleen de eerste race werd niet door Brand gewonnen. Toen was de Amerikaanse Clara Honsinger de sterkste.

Volgende week wordt het kampioenschap voor de de X2O-trofee afgesloten met een cross in Brussel. De eindzege kan Brand nauwelijks ontgaan.

In totaal staat de teller voor Brand dit seizoen op achttien overwinningen. Vos, die Brand dus versloeg in de strijd om de wereldtitel, deed niet mee in Lille. Zij beëindigde na het WK ook direct haar veldritseizoen.

Aerts zeker van eindzege in X2O-Trofee

Bij de mannen verzekerde Toon Aerts zich van de eindzege in de strijd om de X2O-Trofee. De Belg was in de Krawatencross duidelijk te sterk voor de concurrentie.

Zijn landgenoot Eli Iserbyt, de enige die hem in het klassement op tijd nog kon bedreigen, eindigde op grote achterstand buiten de top tien.

Er volgt in de competitie nog één wedstrijd, maar daarin kan een verschil van meer dan vijf minuten niet meer worden goed gemaakt. Iserbyt staat op ongeveer zeven minuten van Aerts.

Aerts reed van start tot finish voorop. Achter hem finishte zijn landgenoot Niels Vandeputte als tweede. De Nederlander Lars van der Haar, die vorige week achter Tom Pidcock zilver pakte op de WK, sprintte naar de derde plek.