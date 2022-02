Dylan Groenewegen heeft zaterdag ook de slotrit van de Ronde van Saoedi-Arabië gewonnen. De renner van BikeExchange-Jayco was in de vijfde en laatste etappe de sterkste in de sprint. In de Ronde van Valencia kwam Fabio Jakobsen niet verder dan de vijfde plek in de massasprint van de vierde etappe.

De 28-jarige Groenewegen kwam in de laatste honderden meters uit het wiel van zijn landgenoot Danny van Poppel en finishte overtuigend als eerste. De Brit Daniel McLay werd tweede en de Italiaan Davide Ballerini eindigde als derde.

Van Poppel passeerde de finish als vijfde. Groenewegen had donderdag al de derde etappe op zijn naam geschreven. Dat was de eerste zege voor zijn nieuwe ploeg.

Groenewegen reed de afgelopen jaren voor Jumbo-Visma, maar de Amsterdammer liet zijn contract bij die ploeg in december ontbinden vanwege een gebrek aan sportief perspectief. Hij tekende voor drie jaar bij de Australische ploeg BikeExchange.

De jonge Belg Maxim Van Gils schreef de Ronde van Saoedi-Arabië op zijn naam. De renner van Lotto Soudal veroverde vrijdag op de voorlaatste dag de leiderstrui en gaf die in de slotrit niet meer weg.

Zijn ploeggenoot Caleb Ewan kon zich niet mengen in de sprint om de dagzege. De snelle Australiër reed lek in de laatste 3 kilometer.

Jakobsen vijfde in Ronde van Valencia

In de Ronde van Valencia slaagde Jakobsen er niet in om zijn tweede ritzege te boeken. De Nederlander raakte ingesloten in de massasprint van de vierde etappe, die het peloton over 193 kilometer van Orihuela naar Torrevieja voerde, en kwam als vijfde over de finish.

De rit werd gewonnen door de Italiaan Matteo Moschetti. De renner van Trek-Segafredo bleef de Spanjaard Manuel Peñalver (tweede) en de Noor Alexander Kristoff (derde) voor. Ook Elia Viviani eindigde voor Jakobsen, die donderdag de tweede etappe won.

In het klassement behield Aleksandr Vlasov de leiding. De Rus begint de slotrit, die zondag over 92 heuvelachtige kilometers van Paterna naar Valencia gaat, met ruim een halve minuut voorsprong op Remco Evenepoel.

Jumbo-Visma ging niet meer van start in de vierde etappe. De Nederlandse ploeg besloot de Ronde van Valencia te verlaten omdat twee leden positief waren getest op het coronavirus.