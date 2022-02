Jumbo-Visma heeft zaterdag besloten om de Ronde van Valencia te verlaten. Twee leden van de Nederlandse ploeg testten positief op het coronavirus.

"Aangezien niet kan worden uitgesloten dat er nog meer mensen positief testen is ter bescherming van anderen, binnen en buiten het team, besloten om niet meer van start te gaan in de Ronde van Valencia", schrijft Jumbo-Visma in een verklaring.

Het is niet bekend wie positief zijn getest en of het over renners of stafleden gaat. De selectie bestaat uit Edoardo Affini, David Dekker, Pascal Eenkhoorn, Gijs Leemreize, Sam Oomen, Milan Vader en Jos van Emden.

De besmette teamleden zijn direct in isolatie gegaan. De nauwe contacten zitten in quarantaine en de rest van de ploeg keert huiswaarts. Vlak voor de Ronde van Valencia testten alle teamleden nog negatief op het coronavirus.

Vanaf drie dagen voor de start werd dagelijks bij renners en staf een test uitgevoerd. Daarnaast werd zoveel mogelijk met compartimenten gewerkt om het aantal nauwe contacten te beperken.

De Ronde van Valencia is woensdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. De Rus Aleksandr Vlasov van BORA-hansgrohe gaat momenteel aan de leiding in het algemeen klassement.