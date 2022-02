Aleksandr Vlasov heeft vrijdag een dubbelslag geslagen in de Ronde van Valencia. De Rus kwam als eerste boven op een zware slotklim met gedeeltelijk onverharde wegen en nam in het algemeen klassement de leiding over van Remco Evenepoel.

De 25-jarige Vlasov reed op zo'n 2 kilometer van de finish weg uit een favorietengroep. Evenepoel kon in eerste instantie volgen, maar moest de renner van BORA-hansgrohe bij een tweede demarrage laten gaan.

Vlasov hield op de streep veertien seconden over op de Spanjaard Carlos Rodríguez. Diens landgenoot Enric Mas eindigde op 21 tellen als derde. Ook de 41-jarige Alejandro Valverde, die aan zijn laatste seizoen bezig is, voegde zich in de top vijf.

Evenepoel, die woensdag nog de sterkste was in de openingsrit, kon het tempo in de finale niet meer bijbenen. De moegestreden Belg gaf uiteindelijk 41 seconden toe op Vlasov. Sam Oomen was op de twaalfde plaats de beste Nederlander in de rituitslag, vlak voor Milan Vader.

De koninginnenrit, die het peloton over 155 kilometer van Alicante naar Antenas del Maigmó voerde, werd lange tijd gekleurd door elf vluchters, onder wie Lars van den Berg. Van dit gezelschap werd de Sloveen Jan Tratnik op 3 kilometer van de finish als laatste ingerekend door de favorietengroep.

De slotklim voerde de renners gedeeltelijk over onverharde wegen. Foto: Getty Images

Kelderman niet meer van start

In het klassement heeft Vlasov nu 32 seconden voorsprong op nummer twee Evenepoel. Rodríguez bezet op 36 tellen de derde plaats. Oomen is op de elfde plaats de beste Nederlander in het klassement, terwijl Antwan Tolhoek wegviel uit de top tien.

Wilco Kelderman ging niet meer van start in de derde etappe. De ploeggenoot van Vlasov heeft nog te veel last van de verwondingen die hij overhield aan zijn val in de tweede rit.

De Ronde van Valencia, die deel uitmaakt van de ProSeries (het niveau onder de WorldTour), duurt nog tot en met zondag. Donderdag sprintte Fabio Jakobsen ondanks een krampaanval naar de winst in de tweede etappe.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de val van Richard Carapaz te zien.

Carapaz hard ten val in Ster van Bessèges

In de derde etappe van de Ster van Bessèges kwam Richard Carapaz hard ten val. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers ging onderuit in een afdaling en passeerde op bijna tien minuten van de Franse ritwinnaar Benjamin Thomas met flinke schaafwonden de finish.

Thomas ging in de finale van de 155 kilometer lange etappe van en naar Bessèges in de aanval en bleef het uitgedunde peloton zo'n tien seconden voor. De Italiaan Alberto Bettiol en de Noor Tobias Halland Johannessen werden respectievelijk tweede en derde.

In het klassement gaat Thomas nu ook aan de leiding. De Cofidis-renner nam de leiderstrui over van Mads Pedersen en heeft zeven seconden voorsprong op Bettiol. De Ster van Bessèges duurt nog tot en met zondag.