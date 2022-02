Fabio Jakobsen heeft donderdag op overtuigende wijze de eerste sprintersrit in de Ronde van Valencia gewonnen. De 25-jarige Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl reed in de straten van het Spaanse Torrent iedereen uit het wiel.

De Colombiaan Juan Sebastián Molano finishte in de 171 kilometer lange etappe, die in Bétera van start was gegaan, als tweede. Elia Viviani uit Italië werd derde.

De 25-jarige Jakobsen zei last te hebben gekregen van kramp in zijn benen aan het einde van de race. "Het was warm vandaag en het zijn de eerste wedstrijden van het seizoen. Ik heb hard moeten werken voor deze overwinning."

In april vorig jaar maakte Jakobsen zijn rentree na een zware val in de Ronde van Polen. De veroorzaker van die val, Dylan Groenewegen, boekte donderdag een ritzege in de Ronde van Saoedi-Arabië.

Sinds zijn rentree liet de sprinter uit Heukelum al zien zijn snelle benen niet kwijt te zijn. Hij boekte vorig jaar al acht overwinningen, waarvan drie in de Ronde van Spanje.

Fabio Jakobsen wint de massasprint met speels gemak. Foto: Getty Images

David Dekker met schrik vrij na val in afgrond

David Dekker kon zich donderdag niet mengen in de sprint. De Nederlander miste 10 kilometer voor de streep een bocht en dook een afgrond in. De renner van Jumbo-Visma kwam echter met de schrik vrij en kon de rit met de nodige schaafwonden vervolgen.

De Ronde van Valencia ging woensdag van start met een door Jakobsens ploeggenoot Remco Evenepoel gewonnen heuveletappe. De Belg finishte donderdag vooraan in het peloton en behoudt daarmee zijn leiderstrui.

De Spaanse rittenkoers duurt nog tot en met zondag. De koninginnenrit met een finish bergop staat vrijdag op het programma.