Dylan Groenewegen heeft donderdag zijn eerste overwinning geboekt in dienst van zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco. De 28-jarige sprinter was de snelste in de derde etappe van de Ronde van Saoedi-Arabië.

Groenewegen liet na een rit van 181 kilometer met aankomst in AlUla Old Town de Brit Daniel McLay en de Australiër Caleb Ewan achter zich. Danny van Poppel finishte als vierde.

Voor Groenewegen is de Ronde van Saoedi-Arabië zijn eerste koers sinds zijn vertrek bij Jumbo-Visma. Hij verliet de Nederlandse formatie omdat hij daar te weinig perspectief zag.

De viervoudig winnaar van een Tour de France-etappe voelde vooral dat hij weinig kans meer zou hebben om geselecteerd te worden voor de Ronde van Frankrijk. Jumbo-Visma mikt daarin vooral op het algemeen klassement.

In de eerste twee etappes in Saoedi-Arabië had de Amsterdammer nog geen potten kunnen breken. Hij kwam daarin niet verder dan de 64e en de 12e plaats.

Dylan Groenewegen mag voor het eerst in het shirt van zijn nieuwe team de bloemen in ontvangst nemen. Foto: Getty Images

'Het is gek om nu al te winnen'

In de derde etappe viel voor Groenewegen alles op zijn plaats. Mede dankzij de hulp van zijn ploeggenoten bij de Australische WorldTour-formatie, die de sprint perfect voor hem aantrokken.

"De eerste 100 kilometer van de race waren bizar", doelde de ritwinnaar op de waaiers in de openingsfase. "Maar aan het einde was iedereen van het team er weer. Ik hoefde maar voor 100 meter te sprinten."

"Het is te gek om in de eerste koers gelijk te winnen. Het was pas de tweede sprint voor mijn nieuwe ploeg, maar het lijkt alsof we al drie jaar samen hebben gereden. Iedereen deed het goed. Een goede start voor het team en voor mij."

De leiding in de vijfdaagse rittenkoers blijft in handen van Santiago Buitrago. De Colombiaan, die woensdag een dubbelslag sloeg, heeft een voorsprong van drie seconden op Ewan en dertien seconden op Rui Costa.