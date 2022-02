Remco Evenepoel heeft woensdag in zijn eerste koers van 2022 direct gewonnen. De pas 22-jarige Belg won de openingsetappe in de Ronde van Valencia.

In een heuvelachtige rit van 167 kilometer reed Evenepoel op de slotklim solo weg. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl bleef de Rus Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) voor.

Evenepoel wist de laatste zeven kleinere rondes waar hij aan de start verscheen allemaal te winnen. De voormalige jeugdvoetballer van PSV en Anderlecht raakte in augustus 2020 zwaargewond bij een val in de Ronde van Lombardije, maar is inmiddels weer terug op hoog niveau.

Antwan Tolhoek was bij zijn debuut voor Trek-Segafredo op de zesde plaats de beste Nederlander. Hij zat in een klein groepje met onder anderen Alejandro Valverde en Enric Más op 32 seconden van Evenepoel.

In de Ronde van Valencia rijden onder anderen Fabio Jakobsen, Wilco Kelderman en Ide Schelling hun eerste koers van het jaar. Mountainbiker Milan Vader debuteert er namens Jumbo-Visma op de weg.

Pedersen en Buitrago boeken succes

In de Franse etappekoers Ster van Bessegès werd de openingsetappe gewonnen door de Deen Mads Pedersen van Trek-Segafredo. De wereldkampioen van 2019 bleef de Fransman Hugo Hofstetter en de Noor Edvald Boasson Hagen nipt voor.

In de tweede etappe van de Saudi Tour verloor Caleb Ewan zijn leiderstrui aan het talent Santiago Buitrago. De 22-jarige Colombiaan van Bahrain McLaren kwam in een heuveletappe solo aan.