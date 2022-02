Chantal van den Broek-Blaak is teruggekomen op haar besluit om na de voorjaarsklassiekers te stoppen. De 32-jarige renster gaat door tot eind 2024, al zal ze in de tussentijd misschien wel moeder worden.

De wereldkampioene van 2017 maakte in mei 2020 samen met Anna van der Breggen bekend dat ze zou gaan stoppen. In mei van dit jaar zou ze net als haar teamgenote ploegleider worden bij SD Worx.

Maar woensdag tijdens de ploegpresentatie van SD Worx vertelde de 32-jarige Van den Broek-Blaak dat ze van gedachten is veranderd. "Mijn situatie is nu heel anders dan twee jaar geleden."

"In 2020 was ik zeker van mijn besluit dat ik halverwege dit jaar zou stoppen. Maar de situatie was anders: mijn man Lars had een burn-out. Dat was een lastige tijd, want ik wilde er voor hem zijn en tegelijkertijd ook zo goed mogelijk blijven trainen en koersen.

"Maar nu, bijna twee jaar later, is Lars weer volledig hersteld en ziet ons leven er weer 'normaal' uit."

Van den Broek-Blaak wil moeder en topsporter zijn

De 32-jarige Rotterdamse heeft al een mooie erelijst met naast de wereldtitel zeges in onder meer de Amstel Gold Race (2018), de Ronde van Vlaanderen (2020) en de Strade Bianche (2021).

Blaak merkte dat ze "nog niet klaar" was om te stoppen en liet dat de ploegleiding weten. Daaruit vloeide een nieuw contract voort, met één voorwaarde. Blaak hoopt op enig moment zwanger te raken. "Dan ga ik er even tussenuit. Het team steunt me daarbij voor 100 procent."

"Het is mooi dat dit team me de kans geeft om moeder en topsporter te zijn", zei Van den Broek-Blaak. "Je hoeft niet te kiezen als je het allebei kunt zijn."

Chantal van den Broek-Blaak (links) en Demi Vollering. Chantal van den Broek-Blaak (links) en Demi Vollering. Foto: Getty Images

Vollering tekent bij tot eind 2024

Op de ploegpresentatie werd ook bekendgemaakt dat Demi Vollering haar contract met twee jaar verlengt. De 25-jarige renster uit Pijnacker won het afgelopen jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik en La Course.

Vollering stapte een jaar geleden over van Parkhotel Valkenburg naar SD Worx, waar ze een contract voor twee jaar ondertekende. Nu blijft ze zeker tot eind 2024 aan de ploeg van sportief manager Danny Stam verbonden.

"Ik voel me op mijn plaats hier", vertelde ze. "Het voelt goed dat SD Worx zo veel vertrouwen in me heeft en langer met me door wil. Ik rijd in de beste ploeg ter wereld, wat meer kan ik wensen?"

SD Worx won vorig seizoen 33 koersen. De ploeg hoopt dat aantal ondanks het stoppen van Van der Breggen dit jaar minimaal te evenaren.