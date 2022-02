Amy Pieters ligt nog altijd in coma, zonder dat haar toestand veel verbetert. Dat bleek woensdag tijdens de presentatie van haar ploeg SD Worx.

Pieters kwam kort voor Kerstmis hard ten val bij een training in Spanje. Ze werd overgebracht naar een Nederlands ziekenhuis, waar ze nog met zwaar hersenletsel in coma ligt. Het is onduidelijk of ze zal herstellen.

De toestand van de dertigjarige Pieters overschaduwde woensdag de jaarlijkse ploegpresentatie van SD Worx. "Er is sinds ons laatste persbericht van donderdag eigenlijk geen nieuws te melden", zei sportief manager Danny Stam.

"Amy is stabiel, maar het gaat niet goed. Ze is in een diepe coma en er is niet veel verbetering", vertelde Stam. "Pas als ze wakker wordt, kunnen we een prognose voor de toekomst geven."

"Ik zou graag meer vertellen, maar er is niets meer te vertellen dan dit. We hopen op het beste en zijn met onze gedachten bij Amy, haar familie en vriend."

Een teamfoto van SD Worx uit december, met uiterst rechts Amy Pieters (op de achterste rij). Foto: Getty Images

'Het is goed om samen een traantje te laten'

Tijdens het seizoen zal moeten blijken hoe de ploeggenotes van de Nederlands kampioene het ongeluk verwerkt hebben. "Iedereen probeert het een plaats te geven en doet dat op een eigen manier. Al met al zit er een goede spirit in het team", zei de sportief manager.

De rensters waren in januari samen in een trainingskamp. "Dat was goed, want op zware momenten kun je elkaar een knuffel geven of samen een traantje laten. Het team is een kleine familie, we zijn altijd samen onderweg. Als er zoiets als met Amy gebeurt, dan is dat heel eng."

Het team richt het vizier op het komende seizoen, dat eind deze maand 'echt' begint met Omloop Het Nieuwsblad. "We gaan door met ons werk en dat is wielrennen. Amy zal ook willen dat we zo goed mogelijk rijden", zei Stam.

Anna van der Breggen (rechts) wil stap voor stap groeien in haar nieuwe rol als ploegleider. Foto: Getty Images

Ploegleider Van der Breggen wil gaan uitvinden wat een goede coach is

Stam heeft met Anna van der Breggen een nieuw gezicht naast zich. De olympisch kampioene van 2014 en tweevoudig wereldkampioene beëindigde eind vorig jaar haar succesvolle carrière op 31-jarige leeftijd en is nu ploegleider bij het team.

"Wat is een goede coach? Dat moet ik nog uit gaan vinden", vertelde Van der Breggen bij de ploegpresentatie.

"Ik denk dat een goede coach vooral de rensters zo goed mogelijk kan helpen. Ik moet het stap voor stap gaan leren. Soms zal het moeilijk zijn dat ik zelf niet meer in het peloton zit. Maar ik heb er heel veel zin in om nieuwe dingen te gaan doen."

In 2021 was SD Worx met 33 zeges de succesvolste ploeg van het peloton. Het team hoopt dat aantal overwinningen komend jaar minimaal te evenaren.